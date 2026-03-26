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「彼は必ず出場する！」――キリアン・エムバペがネイマールのW杯出場を力強く主張、カルロ・アンチェロッティ監督に物議を醸したブラジル代表の選考決定を覆すよう促す
ムバッペ、ネイマールのW杯復帰を後押し
サッカー界が、アンチェロッティ監督が伝説的なフォワードをブラジル代表の最新招集メンバーから外した決定に疑問を投げかけ続ける中、ムバッペはネイマールを支持する姿勢を示した。フランス代表とセレソン（ブラジル代表）の親善試合を前に『グローボ・エスポルテ』の取材に応じたレアル・マドリードのエースは、次のように語った。「ワールドカップはスターたちの舞台だ。すべてのスターが集まる場所であり、私にとってネイマールは最高の選手の一人だ。 ネイマールのいないワールドカップなんて想像できない。だが結局のところ、元監督のカルロ・アンチェロッティに逆らうことはできない。彼の決断を尊重しなければならない。」
代表チームは現在、ヴィニシウス・ジュニアのものなのか、それともネイマールのものなのかと問われると、ムバッペは次のように付け加えた。「両方のものになり得ると思う。ヴィニは代表でさらなるステップアップが必要だが、ネイマールはネイマールだ。彼は素晴らしい選手だ。」
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レアル・マドリードのスター選手が、ネイマールは万全の状態で臨めると断言した
ネイマールの体調に対する懸念はあるものの、ムバッペは34歳の彼が北米でのプレーを実現させる方法を見つけられると確信している。2人はパリ・サンジェルマンで6年間を共に過ごし、ムバッペは、その絆のおかげで、他の人々が見落としているかもしれないサントスのスーパースターの闘志を自分には見抜くことができると考えている。
「僕にとって、ネイマールは試合の流れを変える選手だ。彼とプレーし、多くのことを学んだ。彼の状態を見極める必要はあるが、彼のことなら分かっている。彼は準備を整え、必ずピッチに立つだろう」とムバッペは断言した。この自信は、ロマーリオやロナウドといった他のブラジルのレジェンドたちの心情とも重なる。彼らは最近、ネイマールがアンチェロッティ監督に自身の価値を証明できるほど、体調が回復することを願っていた。
アンチェロッティ監督、選手起用を巡るプレッシャーの中でも揺るがない
一般市民やメディアからネイマールをW杯代表メンバーに選出するよう圧力が高まっているにもかかわらず、長きにわたるW杯優勝からの遠ざかりに終止符を打つことを目標にブラジル代表監督に就任したアンチェロッティは、自身の指導方針とチーム編成について揺るぎない姿勢を貫いている。
「私はあらゆることを観察し、あらゆる意見に耳を傾ける。しかし、私の役割は決断を下すことだ。誰もが意見を持つのは当然のことだ。サッカーは大学ではないし…サッカーは厳密な科学ではないからだ。誰もがそれぞれの意見を持っており、私はそのすべてを尊重しなければならない」と、このイタリア人監督は記者団に語った。
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国際的な強豪同士の対決、勝敗の行方は読めない
フランス対ブラジルの親善試合を控え、ムバッペは、セレソン（ブラジル代表）の内部での選出を巡る騒動にもかかわらず、フランス代表を優勝候補と位置づけることを拒んだ。「ユニフォームに5つの星を掲げるチームを相手に、優勝候補などあり得ない。それは不可能なことだ。ブラジルはサッカー界の最強国だ。我々にとっては、自分たちの実力を示し、2026年のワールドカップ制覇に向けて準備する絶好の機会だ」とムバッペは締めくくった。