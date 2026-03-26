「彼は必ず出場する！」――キリアン・エムバペがネイマールのW杯出場を力強く主張、カルロ・アンチェロッティ監督に物議を醸したブラジル代表の選考決定を覆すよう促す

ネイマールの体調に対する懸念はあるものの、ムバッペは34歳の彼が北米でのプレーを実現させる方法を見つけられると確信している。2人はパリ・サンジェルマンで6年間を共に過ごし、ムバッペは、その絆のおかげで、他の人々が見落としているかもしれないサントスのスーパースターの闘志を自分には見抜くことができると考えている。

「僕にとって、ネイマールは試合の流れを変える選手だ。彼とプレーし、多くのことを学んだ。彼の状態を見極める必要はあるが、彼のことなら分かっている。彼は準備を整え、必ずピッチに立つだろう」とムバッペは断言した。この自信は、ロマーリオやロナウドといった他のブラジルのレジェンドたちの心情とも重なる。彼らは最近、ネイマールがアンチェロッティ監督に自身の価値を証明できるほど、体調が回復することを願っていた。