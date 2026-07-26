グリーリッシュは2024-25シーズン、シティでプレミアリーグ20試合715分に出場し、1ゴール1アシストだった。2025年8月にエヴァートンへ加入すると、1632分で2ゴール6アシストと調子を上げたが、足の怪我で離脱した。

2シーズン連続でリーグ優勝を逃したチームを引き継いだマレスカ監督は、回復中のグリーリッシュの将来を判断するのは難しいと語った。「選手たちと日々練習していないと評価は難しい。彼が何をしてきたのか分からない。複雑な問題だ」