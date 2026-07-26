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「彼は心優しい」――エンツォ・マレスカが1億ポンドのスター、ジャック・グリーリッシュの将来について最新情報を明かし、シティでの再起に希望が持たれる。
シティの複雑な状況
グリーリッシュは2024-25シーズン、シティでプレミアリーグ20試合715分に出場し、1ゴール1アシストだった。2025年8月にエヴァートンへ加入すると、1632分で2ゴール6アシストと調子を上げたが、足の怪我で離脱した。
2シーズン連続でリーグ優勝を逃したチームを引き継いだマレスカ監督は、回復中のグリーリッシュの将来を判断するのは難しいと語った。「選手たちと日々練習していないと評価は難しい。彼が何をしてきたのか分からない。複雑な問題だ」
- AFP
マレスカは可能性を残している
エバートンはグリーリッシュの完全移籍オプション（5000万ポンド）を行使しなかったが、マレスカ監督は再契約の可能性を完全に否定していない。グリーリッシュは2021年にアストン・ヴィラから1億ポンドでシティに加入した。
シティでは157試合17得点を記録し、プレミアリーグ3回、FAカップ1回、クラブW杯1回、CL1回の優勝に貢献した。
マレスカは、かつてシティでペップ・グアルディオラの助手としてグレアリッシュと働いた経験に触れ、「どのクラブに行っても、私はそのクラブの選手を指導する義務がある。ジャックとは良好な関係を保っており、今後も様子を見たい」と語った。
怪我からの回復が最優先である
彼の将来については依然として議論があるが、当面の最優先事項は完全なコンディションを取り戻すことだ。グリーリッシュは、マージーサイドでの活躍を阻んだ長引く足の怪我を克服しようと奮闘している。
攻撃陣が充実しているシティでは、国内タイトル奪還を目指すチームで出場機会を得るためにも、まずは完全なフィットネスを取り戻すことが先決だ。
彼は最近、SNSでリハビリが順調だと報告。シーズン終盤を欠場したチームメイトとの再会を楽しみにしている。グリーリッシュは「みんなに会えて嬉しい。もうすぐトレーニングに復帰できる」と投稿した。
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グリーリッシュの今後はどうなるのか？
グリーリッシュは今週もシティ・フットボール・アカデミーで個人トレーニングを続ける。医療スタッフの許可が出次第、トレーニング場でマレスカ監督にアピールする。シティが新たな優勝時代へ踏み出し、近年のタイトル失敗を挽回したい中、このウインガーはエティハドでキャリアを再起させ、メダルコレクションに新たな栄冠を加えるために奮闘しなければならない。
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