数か月前まで、パーマーがチェルシーからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するとは考えられなかった。当時チェルシーは2025年のクラブワールドカップで優勝し、ユナイテッドは15位に低迷していた。しかし両クラブの運勢は劇的に逆転した。

シティのアカデミー出身で、幼少期からユナイテッドのファンでもあるパーマーにとって、故郷に戻ることにどんな魅力があるのか問われると、ジョンソンはこう続けた。「1年前に同じ質問をされたら、私たちはただ笑っていたでしょう。でもサッカーは目まぐるしく変わり、立場が入れ替わったようです。ユナイテッドは勢いに乗っています。

彼がマンチェスター出身であることは知っているが、ユナイテッドのファンかどうかは分からない。それでも、もし家族がマンチェスターにいるなら、故郷に戻り、あの巨大クラブでプレーすることは、他の人にとってレアル・マドリードでプレーするのと同様に魅力的だろう」