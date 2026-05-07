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「彼は彼らに耳を傾けてほしいと願うだろう」――チェルシーは、マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるスーパースターを失うリスクに直面している。コール・パーマーは1億5000万ポンドの移籍オファーにどう反応するか。
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パーマーの契約：チェルシーとの契約満了時期
チェルシーは背番号10の象徴的選手と2033年まで契約を結んでいる。売却の必要はないが、移籍金が妥当なら放出す可能性もある。
今季はエンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオールが去り、残り3試合で9位のチェルシーはヨーロッパ大会出場権を逃す危機にある。
来季のヨーロッパ大会がなくなれば、パーマーのような選手は移籍を考えるかもしれない。
チェルシーはパーマーへのオファーを検討するだろうか？
「どんな選手にも値段はつく」と言われる中、元チェルシーのサイドバック、ジョンソンはBetMGM提供のGOAL独占インタビューでこう語った。チェルシーがパーマーに提示された破格のオファーを検討するか問われると、「そう思う。彼もクラブに検討してほしいはずだ。
トップ4を逃せば最高峰の舞台から遠ざかる。巨費を投じるクラブは必ずトップレベルだ。だからコールも興味を示すはずだ。
契約内容は知らないが、チームが低迷しピッチ外の騒動が続くなら、彼は移籍オプションを行使して新天地を探すだろう」
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マンチェスター・ユナイテッドの移籍噂が絶えない
数か月前まで、パーマーがチェルシーからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するとは考えられなかった。当時チェルシーは2025年のクラブワールドカップで優勝し、ユナイテッドは15位に低迷していた。しかし両クラブの運勢は劇的に逆転した。
シティのアカデミー出身で、幼少期からユナイテッドのファンでもあるパーマーにとって、故郷に戻ることにどんな魅力があるのか問われると、ジョンソンはこう続けた。「1年前に同じ質問をされたら、私たちはただ笑っていたでしょう。でもサッカーは目まぐるしく変わり、立場が入れ替わったようです。ユナイテッドは勢いに乗っています。
彼がマンチェスター出身であることは知っているが、ユナイテッドのファンかどうかは分からない。それでも、もし家族がマンチェスターにいるなら、故郷に戻り、あの巨大クラブでプレーすることは、他の人にとってレアル・マドリードでプレーするのと同様に魅力的だろう」
2025–26年の選挙戦でパーマーを悩ませているのは何か？
今シーズン、度重なる怪我でパーマーの成長は一時停滞。デビューシーズンに25得点を挙げPFA年間最優秀若手選手賞を獲得した時の調子を取り戻せていない。
24歳の彼が少しフラストレーションを感じているように見えるか問われると、ジョンソンは「どちらかといえば、本来の彼らしくない。確かに落ち着きがない。だが、我々が彼について語る理由は、彼がコール・パーマーだからだ。何も決まっていない。クラブの周りでも何も決まっていない。そんな状況で選手たちが力を発揮するのは難しい」と語った。
誰もが「自分のプレーに集中し、ハードにトレーニングして結果を出せ。ピッチ外のことは気にせず他人に任せろ」と言う。言うは易く行うは難しだ。
新しい監督の哲学を受け入れ、求められた通りに走り、1カ月後にその監督が解任され、またゼロからやり直す。選手としては自分たちに集中するべきだが、それが難しいのも事実だ」
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パーマーがイングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれるには、きっかけが必要だ。
2025-26シーズン残り数週間、パーマーはイングランド代表のワールドカップメンバー入りを狙う。中盤のポジション争いは激しい。
チェルシーは厳しいプレミアリーグ戦3試合とマンチェスター・シティとのFAカップ決勝を残している。パーマーはこれらの試合で重要な役割を担うだろう。2026-27シーズンもブルーズでプレーするか、新天地で再出発するかは未だ不明だ。