10代のウインガー、ヤン・ディオマンデは、レアル・マドリーがセビージャに4-1で勝利した試合で印象的な活躍を見せた。アルダ・ギュレルの先制点をお膳立てすると、最後は見事な個人技によるゴールで勝利を締めくくった。サイドから力強く駆け上がり、右足のシュートをゴールに突き刺した。

このプレーは、攻守の切り替え局面で発揮するディオマンデの爆発的なスピードと、磨けば光る才能を際立たせた。

しかし、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後の記者会見で、この若いアタッカーにはまだ大きな成長が必要だと語った。