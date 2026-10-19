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「彼は彼らが獲得のために支払った125を背負ってプレーしている！」ジョゼ・モウリーニョがヤン・ディオマンデを辛口評価
ディオマンデ、セビージャ戦でアシストと個人技によるゴールを記録し躍動
10代のウインガー、ヤン・ディオマンデは、レアル・マドリーがセビージャに4-1で勝利した試合で印象的な活躍を見せた。アルダ・ギュレルの先制点をお膳立てすると、最後は見事な個人技によるゴールで勝利を締めくくった。サイドから力強く駆け上がり、右足のシュートをゴールに突き刺した。
このプレーは、攻守の切り替え局面で発揮するディオマンデの爆発的なスピードと、磨けば光る才能を際立たせた。
しかし、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後の記者会見で、この若いアタッカーにはまだ大きな成長が必要だと語った。
- AFP
モウリーニョ、若手ウインガーにかかる移籍金の重圧に言及
モウリーニョ監督は、サンティアゴ・ベルナベウへの大型移籍によってディオマンデにかかる期待の大きさを強調した。「彼には改善すべき点が多く、成長の余地も大きい。若く、経験が浅く、まだ完成された選手ではない」と語った。
「レアル・マドリーでは、求められるレベルが非常に高い」
「彼は背番号25を背負ってプレーしているというより、獲得のために支払われた125を背負ってプレーしている」と、ポルトガル人指揮官は説明した。
監督、ディオマンデの歩みをヴィニシウス・ジュニオールの歩みと比較
戦術面での成長課題を指摘する一方、モウリーニョ監督は、ディオマンデがアタッキングサードでの判断力を磨いていくと確信している。「彼は成長している。フィニッシュの精度を高める必要がある」と語った。
「危険なエリアにはたびたび入っていくが、最後の場面で落ち着き、より良いアシストをし、顔を上げて味方を見ることに苦労している」
「いずれできるようになる」とモウリーニョ監督は続けた。「ヴィニ・ジュニオールがマドリードに来た頃をよく覚えている。2、3年後にはトップレベルの選手になっていた」
- SOPA Images
ディオマンデ、過密日程を前に自信を深める
ディオマンデは監督から「未完成」と評されながらも、試合を決める力を持ち、レアル・マドリーの攻撃陣に大きな厚みをもたらしている。
モウリーニョ監督は若いウインガーを守りつつ、トップレベルの基準に到達するよう促すため、慎重に起用している。
レアル・マドリーが欧州と国内での今後の戦いに備える中、ディオマンデは現在の勢いをさらに加速させたいところだ。
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