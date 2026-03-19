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「彼は影に隠れていた！」――ウェイン・ルーニー、ブラジル代表のネイマールは決して世界クラスの選手ではなかったと辛辣に断言
ネイマールの浮き沈み
ネイマールはバルセロナ在籍時、メッシやルイス・スアレスと共に、カンプ・ノウで「MSN」として知られる伝説的な攻撃陣を形成し、世界がこれまでに見た中でも最も強力な攻撃トリオの一角を担った。このブラジル人選手はカタルーニャで大きな成功を収め、3冠を達成するとともに、サッカー界屈指のスターとしての地位を確固たるものにした。 その後、ネイマールはPSGに移籍し、さらなるタイトルを手にした後、サウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍した。サウジ・プロリーグでの彼のキャリアは怪我に悩まされ、その後ブラジルに戻り、幼少期から応援していたサントスに加入した。
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ルーニーがネイマールについて見解を述べた
ネイマールはワールドカップを欠場するのか？
ネイマールは2月に34歳の誕生日を迎え、数々のタイトルに彩られたキャリアの終盤へと向かっている。このブラジル人選手は、セレソン（ブラジル代表）の一員として最後のワールドカップに出場するという夢を今も抱いている。しかし、彼はカルロ・アンチェロッティ監督が発表した最新の代表メンバーから外れており、同監督はその理由を説明した。監督は記者団に対し、「ネイマールもワールドカップに出場できる。 もし彼が次のワールドカップに100％の状態で臨めるなら、出場できる。なぜ今のリストに名前がないのか？それは彼が100％ではないからだ。我々は今、100％の状態でプレーできる選手を必要としている。だが、先ほども言ったように、最終メンバーの選定となると話は別だ。ネイマールはトレーニングと試合を続け、良好なコンディションで自身の能力を示さなければならない。」
ネイマールは代表落選に失望を露わにし、次のように語った。「代表メンバーが発表されたばかりだ。僕たちは招集されなかった。もちろん悲しいが、僕は常に代表チームを応援するつもりだ。今はトレーニングを続け、チャンスが訪れた時に備えることだ。明らかに、これが僕にとって最後のワールドカップになる。落ち込んだよ。でも、明日は悲しみを振り払わなければならない。 ワールドカップに出場するチャンスが巡ってくるよう、練習し、トレーニングし、プレーし続けなければならない。準備はできている。」
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次は何が待っているのでしょうか？
ネイマールが3月のフランス戦およびクロアチア戦に出場しないことから、ブラジル代表のワールドカップ本大会メンバー入りへの望みは薄れつつあるようだ。アンチェロッティ監督は5月18日にワールドカップの最終メンバーを発表する予定で、今夏に米国、メキシコ、カナダで開催される大会では、ブラジル代表はグループCでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する。
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