「彼は影に隠れていた！」――ウェイン・ルーニー、ブラジル代表のネイマールは決して世界クラスの選手ではなかったと辛辣に断言

ネイマールは2月に34歳の誕生日を迎え、数々のタイトルに彩られたキャリアの終盤へと向かっている。このブラジル人選手は、セレソン（ブラジル代表）の一員として最後のワールドカップに出場するという夢を今も抱いている。しかし、彼はカルロ・アンチェロッティ監督が発表した最新の代表メンバーから外れており、同監督はその理由を説明した。監督は記者団に対し、「ネイマールもワールドカップに出場できる。 もし彼が次のワールドカップに100％の状態で臨めるなら、出場できる。なぜ今のリストに名前がないのか？それは彼が100％ではないからだ。我々は今、100％の状態でプレーできる選手を必要としている。だが、先ほども言ったように、最終メンバーの選定となると話は別だ。ネイマールはトレーニングと試合を続け、良好なコンディションで自身の能力を示さなければならない。」

ネイマールは代表落選に失望を露わにし、次のように語った。「代表メンバーが発表されたばかりだ。僕たちは招集されなかった。もちろん悲しいが、僕は常に代表チームを応援するつもりだ。今はトレーニングを続け、チャンスが訪れた時に備えることだ。明らかに、これが僕にとって最後のワールドカップになる。落ち込んだよ。でも、明日は悲しみを振り払わなければならない。 ワールドカップに出場するチャンスが巡ってくるよう、練習し、トレーニングし、プレーし続けなければならない。準備はできている。」