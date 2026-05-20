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「彼は常に守備に徹している！」――PSGのルイス・エンリケ監督はバスケットボールに例え、ウスマン・デンベレを模範と称えた。
エンリケが守備の献身を強調
ルイス・エンリケ監督は選手たちに団結を求め、デンベレはPSG
チームにとって最高の指標だ。2025年バロンドール受賞者はクラブ134試合で60ゴール42アシストを記録しているが、エンリケ監督が評価するのは、チームバランスを保つ彼の動きだ。 エンリケ監督は記者会見で、29歳のデンベレを絶賛。今季CL12試合で7得点を挙げるなど攻撃面で存在感を示す一方で、ボールを持たない時間の動きが彼を真に特別にしているとした。
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バスケットボールの例えについて解説
監督にとって、このフランス代表は、タイトル獲得に不可欠な現代的な攻守兼備の選手だ。2023年8月12日、ドルトムントから1億4800万ユーロでバルセロナへ移籍し、さらに5000万ユーロで加入したこのウイングは、2028年6月までの契約期間中に著しく成長した。
エンリケ監督は、その必要性を強調し、彼のメンタリティをこう説明した。「ウスマンの強みは守備への姿勢だ。試合の流れや時間帯に関係なく、彼は常に守備に徹する。 彼がチームにいることは重要だ。私たちは彼の攻撃での活躍を強調しがちだが、ディフェンダーとしての役割は取り上げない。ボールを持っていないときは守備をする。それは悪いことでも避けるべきことでもない。バスケットボールでも同じで、攻撃と守備の両方が必要だ。そうでなければ勝てない」と語った。
怪我の懸念が準備に支障をきたしている
首脳陣はフォワードを絶賛しているが、迫る欧州ビッグマッチを前にコンディションに懸念が残る。 彼は日曜のリーグ・アン、パリFC戦で右ふくらはぎに違和感を感じ、チームは1-2で惜敗した。このスター選手は決勝に間に合うよう、クラブ施設で治療を続けている。
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PSGとアーセナル、CL決勝へ準備進む
大会まであと10日。PSGはエースの完治を願っている。昨季初優勝した彼らは2連覇を狙う。対するアーセナルも初欧州タイトルへ燃え、激しい戦術バトルが予想される。