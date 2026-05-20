監督にとって、このフランス代表は、タイトル獲得に不可欠な現代的な攻守兼備の選手だ。2023年8月12日、ドルトムントから1億4800万ユーロでバルセロナへ移籍し、さらに5000万ユーロで加入したこのウイングは、2028年6月までの契約期間中に著しく成長した。

エンリケ監督は、その必要性を強調し、彼のメンタリティをこう説明した。「ウスマンの強みは守備への姿勢だ。試合の流れや時間帯に関係なく、彼は常に守備に徹する。 彼がチームにいることは重要だ。私たちは彼の攻撃での活躍を強調しがちだが、ディフェンダーとしての役割は取り上げない。ボールを持っていないときは守備をする。それは悪いことでも避けるべきことでもない。バスケットボールでも同じで、攻撃と守備の両方が必要だ。そうでなければ勝てない」と語った。