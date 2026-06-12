ビルトTVでマテウスは、復帰したマヌエル・ノイアーについて「ゴールキーパーに必要なものはすべて備えているが、現在は怪我に悩まされている」と語った。また、キャプテンのヨシュア・キミッヒについては「豊富な経験を持つリーダーだが、サイドでは最高速度が少し足りない」と指摘した。
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「彼は常にイエローカードやレッドカードをもらう危険性がある！」ロタール・マテウスがDFBの主力選手を厳しく批判
ジョナサン・ターは、マテウスについて「後ろへのターンがやや硬い」と指摘する。だがバイエルンのこのプロは、1対1の強さと「身体的なタフさ」で補っている。 隣でプレーするニコ・シュロッターベックについては「常に2枚目のイエローカードやPK献上の危険があるが、常に情熱を持ってプレーしている」と指摘。急成長中のナサニエル・ブラウンは「特に国際舞台で経験不足だが、左サイドでのスピードが光る」と評価した。
中盤では、パブロヴィッチのパス精度を評価しつつも、新パートナーンメチャとの戦術連携不足を指摘。一方、ンメチャを「世界屈指のボックス・トゥ・ボックス選手」と称えつつ、「守備位置の精度向上」が必要だとした。
マテウス：フロリアン・ヴィルツには「もっと自信を持ってほしい」
フロリアン・ヴィルツについては「時折世界クラスのプレーを見せるが、昨年は波があった。自信を持ってプレーし、自分を信じてほしい」と指摘した。 ジャマル・ムシアラについても「まだ頭が完全に整理されていない」と指摘し、彼がワールドカップで本来の力を取り戻すことを期待した。
レロイ・サネには「個人技は高い。だが、力を十分に発揮できていない」と指摘。9番カイ・ハヴェルツについては「今のポジションでは強みを生かし切れていないが、成長し、試合を決める選手になった」と評価した。