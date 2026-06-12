「彼は常にイエローカードやレッドカードをもらう危険性がある！」ロタール・マテウスがDFBの主力選手を厳しく批判

ジョナサン・ターは、マテウスについて「後ろへのターンがやや硬い」と指摘する。だがバイエルンのこのプロは、1対1の強さと「身体的なタフさ」で補っている。 隣でプレーするニコ・シュロッターベックについては「常に2枚目のイエローカードやPK献上の危険があるが、常に情熱を持ってプレーしている」と指摘。急成長中のナサニエル・ブラウンは「特に国際舞台で経験不足だが、左サイドでのスピードが光る」と評価した。

中盤では、パブロヴィッチのパス精度を評価しつつも、新パートナーンメチャとの戦術連携不足を指摘。一方、ンメチャを「世界屈指のボックス・トゥ・ボックス選手」と称えつつ、「守備位置の精度向上」が必要だとした。