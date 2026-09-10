マイケル・キャリックは木曜夜、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでアゼルバイジャンのサバフを迎える一戦で、クラブのUEFAチャンピオンズリーグ復帰に臨む。マンチェスター・ユナイテッドはこの大会から数年遠ざかっていたが、欧州最高峰の舞台への返り咲きを果たすために懸命な努力を重ねてきた。

試合前日の記者会見に臨んだキャリックは、このレベルで戦うことはオールド・トラッフォードで求められる基準の最低ラインだと強調した。

指揮官は、自分たちが復帰を祝うだけではなく、大会で上位進出を果たすことに完全に集中していると主張した。