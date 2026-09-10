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「彼は左で使いたい！」 マイケル・キャリックがブライアン・ムベウモを相手に冗談、マンチェスター・ユナイテッド指揮官はチャンピオンズリーグ復帰へ完全な集中を要求
キャリックがユナイテッドを再びトップレベルの舞台へ導く
マイケル・キャリックは木曜夜、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでアゼルバイジャンのサバフを迎える一戦で、クラブのUEFAチャンピオンズリーグ復帰に臨む。マンチェスター・ユナイテッドはこの大会から数年遠ざかっていたが、欧州最高峰の舞台への返り咲きを果たすために懸命な努力を重ねてきた。
試合前日の記者会見に臨んだキャリックは、このレベルで戦うことはオールド・トラッフォードで求められる基準の最低ラインだと強調した。
指揮官は、自分たちが復帰を祝うだけではなく、大会で上位進出を果たすことに完全に集中していると主張した。
- AFP
指揮官がショー、デ・リフト、セスコの最新情報を提供
キャリックはこの試合を前に、いくつかの重要な選考に関する論点について言及し、ルーク・ショーとマタイス・デ・リフトがキャリントンでの公開練習を欠席した理由を明らかにした。ショーには所定の回復日が与えられ、デ・リフトは長期離脱後のリハビリの最終段階を続けている。
一方、FWベンヤミン・シェシュコは、エヴァートン戦で途中出場から見事な同点弾を決めたことで、先発の座にさらに近づいている。
「ルークには追加の回復日を与えただけだ」とキャリックは説明した。「マッタは順調に進んでいて、再び我々のもとに戻ってきてくれたのは素晴らしいことだ。ベンも、3週間ちょっとフルでトレーニングをこなしていて、どんどん状態を上げている」
キャリック、ポジションの希望を巡ってムベウモに冗談
ブライアン・ムベウモの前線での好みのポジションに関する質問の途中、キャリックが口を挟むと、記者会見は和やかな空気に包まれた。指揮官は冗談交じりに、このFWは左ウイングでのプレーを好むと主張し、2人の間には笑みが広がった。
より戦術的な話題では、キャリックは今後のマンチェスター・ダービーを含む過密日程を乗り切るには、チーム全体の層の厚さと信頼が不可欠だと認めた。
また、サバフの戦術的な組織力を称賛し、ユナイテッドはアゼルバイジャンの相手をリスペクトしなければならないと強調した。
- Getty Images Sport
元優勝者が長期的な安定性に照準を合わせる
2008年に選手としてチャンピオンズリーグを制したキャリックは、このトロフィーを掲げることを「サッカーにおける究極の感覚」と表現した。そして現在のチームに対し、謙虚さを保ち、高い期待を受け入れ、ユナイテッドを決勝トーナメントの常連として確立するよう求めた。
マンチェスター・ユナイテッドは、初戦から勢いを築き、その後は再び国内での戦いに意識を向ける考えだ。
「魔法のような大会であり、毎年必ずここにいたい場所だ」とキャリックは締めくくった。「我々は結果を残すためにここに来ているし、可能な限り勝ち進みたい」
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