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Ferran TorresGetty
Yosua Arya

翻訳者：

「彼は完璧にフィットする」　PSGがフェラン・トーレス獲得を5000万ユーロでまとめ、ルイス・エンリケが反応

移籍情報
フェラン・トーレス
ルイス・エンリケ
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パリ・サンジェルマンは、2026年ワールドカップ王者フェラン・トーレスをバルセロナから5000万ユーロで獲得し、2031年までの契約を結んだ。ルイス・エンリケ監督はトロフェ・デ・シャンピオンを前に喜びを示し、スペイン代表の多様性とメンタリティーを、自身のチームに加わる重要な要素だと称賛した。

  • PSG、トーレス獲得で5000万ユーロの契約を締結

    パリ・サンジェルマンは土曜午前、スペイン人FWトーレスの獲得を正式にまとめた。26歳のアタッカーは、移籍金5000万ユーロでバルセロナからフランスのクラブへ加入する。2026年ワールドカップ王者は、フランスの首都で長期契約にサインした。この契約は即時発効となり、多才な同国代表は2031年までパリのクラブに所属することになる。

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  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    エンリケ、多才な新戦力加入を喜ぶ

    トロフェ・デ・シャンピオン前日の記者会見に臨んだエンリケ監督は、スペイン代表選手の加入を受けて大きな満足感を示した。トーレスが市場でPSGの求めるクオリティーをまさに備えた選手であることも明確にした。

    「彼の加入をうれしく思っている。チームを強化できていると思うし、我々は常にチャンスを探している」とエンリケ監督は報道陣に説明した。「彼は代表選手で、我々は彼のことを知っているし、どこでもプレーできるので完璧に適応できる。

    「そのメンタリティーを考えても、こういうタイプの選手がいることは重要だと思う。移籍市場では会長やカンポスとともに引き続き取り組んでおり、チームの強化を目指している」

  • 国際サッカーにおける既存の関係

    この移籍により、パリでトーレスとエンリケの注目の再会が実現する。2人はすでに、代表レベルで以前にともに仕事をした経験から、互いを非常によく知っている。

    実際、元スペイン代表監督は、トーレスにスペイン代表デビューの機会を最初に与えた指揮官だった。そうした既存の関係は、FWがフランスでの生活に順応していく上で、非常に大きな助けとなるはずだ。

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  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-TRAININGAFP

    トロフェ・デ・シャンピオンの一戦が待つ

    トーレスは、PSGのプレシーズン準備において重要な時期に加入した。パリのクラブはトロフェ・デ・シャンピオンでRCランスと対戦する予定で、チームはタイトル獲得を目指している。26歳のFWがこの試合で先発するのか、それともベンチスタートとなるのかは、まだ分からない。

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