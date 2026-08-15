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「彼は完璧にフィットする」 PSGがフェラン・トーレス獲得を5000万ユーロでまとめ、ルイス・エンリケが反応
PSG、トーレス獲得で5000万ユーロの契約を締結
パリ・サンジェルマンは土曜午前、スペイン人FWトーレスの獲得を正式にまとめた。26歳のアタッカーは、移籍金5000万ユーロでバルセロナからフランスのクラブへ加入する。2026年ワールドカップ王者は、フランスの首都で長期契約にサインした。この契約は即時発効となり、多才な同国代表は2031年までパリのクラブに所属することになる。
- Getty Images
エンリケ、多才な新戦力加入を喜ぶ
トロフェ・デ・シャンピオン前日の記者会見に臨んだエンリケ監督は、スペイン代表選手の加入を受けて大きな満足感を示した。トーレスが市場でPSGの求めるクオリティーをまさに備えた選手であることも明確にした。
「彼の加入をうれしく思っている。チームを強化できていると思うし、我々は常にチャンスを探している」とエンリケ監督は報道陣に説明した。「彼は代表選手で、我々は彼のことを知っているし、どこでもプレーできるので完璧に適応できる。
「そのメンタリティーを考えても、こういうタイプの選手がいることは重要だと思う。移籍市場では会長やカンポスとともに引き続き取り組んでおり、チームの強化を目指している」
国際サッカーにおける既存の関係
この移籍により、パリでトーレスとエンリケの注目の再会が実現する。2人はすでに、代表レベルで以前にともに仕事をした経験から、互いを非常によく知っている。
実際、元スペイン代表監督は、トーレスにスペイン代表デビューの機会を最初に与えた指揮官だった。そうした既存の関係は、FWがフランスでの生活に順応していく上で、非常に大きな助けとなるはずだ。
- AFP
トロフェ・デ・シャンピオンの一戦が待つ
トーレスは、PSGのプレシーズン準備において重要な時期に加入した。パリのクラブはトロフェ・デ・シャンピオンでRCランスと対戦する予定で、チームはタイトル獲得を目指している。26歳のFWがこの試合で先発するのか、それともベンチスタートとなるのかは、まだ分からない。
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