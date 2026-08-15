トロフェ・デ・シャンピオン前日の記者会見に臨んだエンリケ監督は、スペイン代表選手の加入を受けて大きな満足感を示した。トーレスが市場でPSGの求めるクオリティーをまさに備えた選手であることも明確にした。

「彼の加入をうれしく思っている。チームを強化できていると思うし、我々は常にチャンスを探している」とエンリケ監督は報道陣に説明した。「彼は代表選手で、我々は彼のことを知っているし、どこでもプレーできるので完璧に適応できる。

「そのメンタリティーを考えても、こういうタイプの選手がいることは重要だと思う。移籍市場では会長やカンポスとともに引き続き取り組んでおり、チームの強化を目指している」