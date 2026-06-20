「彼は完璧にフィットするだろう」――スペイン代表監督は、アルゼンチンのスター選手がキリアン・ムバッペやヴィニシウス・ジュニア、リオネル・メッシよりも「ラ・ロハ」に適していると語った。

この監督はアルゼンチン人選手を称賛することにこだわり、8度のバロンドール受賞者メッシの存在を見落としていると批判されることがあった。以前、彼は記者会見で「投票は他の選手を軽視したのではなく、プロとしての好みだ」と説明した。 当時、彼は自身の選択は熟考されたサッカー的見解以外のものではないと即座に主張した。

「ジュリアン・アルバレスを選んだのは、単に彼が好きだからだ」と監督は説明した。「私は酒を飲まないし、正気だ。彼が好きだ。彼はワールドカップで優勝したか？ した。 他の候補者もW杯を制したか？それは分かっている。ただ、今回はそう感じたんだ。メッシはW杯を制し、史上最高だ。だが今回は彼ではなく、ジュリアンに投票したかった」