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「彼は完璧にフィットするだろう」――スペイン代表監督は、アルゼンチンのスター選手がキリアン・ムバッペやヴィニシウス・ジュニア、リオネル・メッシよりも「ラ・ロハ」に適していると語った。
「ラ・ロハ」にとって夢のような補強
戦術的嗜好を率直に語るスペイン人監督は、ラジオ局COPEのインタビューで「スペイン代表に帰化または獲得したいスーパースターは誰か」と問われ、ためらうことなくアルバレスの名を挙げた。
「ラ・ロハ」の指揮官は、この26歳が現代のフォワードに求める条件に合致すると説明。ミケル・オヤルサバルらが先頭を走るシステムでも活躍できると示唆した。「彼は素晴らしい選手だ。以前、彼に投票した時も判断は間違っていなかったはずだ。 私の戦術に彼は完璧にフィットする。非常に重要な選手になるだろう」
- AFP
長年の敬意
このスペイン人監督が世間の風潮に逆らって元マンチェスター・シティの選手を支持するのは初めてではない。カタールW杯でアルゼンチンが優勝した後、彼はFIFA最優秀選手賞の投票で伝説的な同胞を無視し、世界中で物議を醸した。今回、監督は大会以来揺らがない信念を強調し、そのストライカーのトップクラスとしての実力を改めて主張した。
キリアン・ムバッペやヴィニシウス・ジュニオールより優れているかと問われると、監督は戦術的評価は揺らがないと強調。他の才能も認めつつ、アルゼンチン代表FWの献身性と多才さが自分のサッカーに最適だと主張した。 「ムバッペやヴィニシウスなど優れた選手は多いが、私のサッカーにはジュリアンが最も合う」と彼は付け加えた。
物議を醸している決定を擁護する
この監督はアルゼンチン人選手を称賛することにこだわり、8度のバロンドール受賞者メッシの存在を見落としていると批判されることがあった。以前、彼は記者会見で「投票は他の選手を軽視したのではなく、プロとしての好みだ」と説明した。 当時、彼は自身の選択は熟考されたサッカー的見解以外のものではないと即座に主張した。
「ジュリアン・アルバレスを選んだのは、単に彼が好きだからだ」と監督は説明した。「私は酒を飲まないし、正気だ。彼が好きだ。彼はワールドカップで優勝したか？ した。 他の候補者もW杯を制したか？それは分かっている。ただ、今回はそう感じたんだ。メッシはW杯を制し、史上最高だ。だが今回は彼ではなく、ジュリアンに投票したかった」
- AFP
スペインの哲学に合致する
これらのコメントは、前線からのプレスや連携プレーなど、現在スペイン代表の代名詞となっている攻撃選手の能力に対する具体的な戦術評価を示している。メトロポリターノに加入しディエゴ・シメオネ監督の下でプレーする26歳のこの選手は、ペップ・グアルディオラ監督の下で重用された要因である戦術的柔軟性を維持。監督が高評価する理由をさらに裏付けている。
バルセロナは今夏獲得を狙い、レアル・マドリードが1億5000万ユーロのオファーを提示したが拒否された。タイトル獲得がないチーム状況でも、2シーズンで106試合49得点17アシストと個人成績は輝いている。