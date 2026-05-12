その直前、FotbollskanalenはラーションのW杯欠場を報じていた。「彼は代表に選ばれなかったと連絡を受け、ヒューゴは打ちのめされている。彼はこれまでずっと代表に選ばれていたが、今回は参加できない」とスウェーデンのポータルサイトは関係者の言葉を伝えている。

ラーソンは直近の代表合宿に招集されていたが、3月のウクライナ、ポーランドとのプレーオフでは出場機会がなかった。

直近の代表戦出場は2025年9月のワールドカップ予選コソボ戦（0-2敗退）で、その後筋肉系の怪我で数試合を欠場していた。