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Christian Guinin

翻訳者：

「彼は完全に打ちのめされている」：ブンデスリーガのスター選手に届いた痛ましいW杯のニュース

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アイントラハト・フランクフルトのユーゴ・ラーソンにとって残念な知らせだ。このMFはスウェーデン代表に選ばれなかった。

グラハム・ポッター代表監督は火曜日、21歳のSGE所属選手がスカンジナビア代表の26名に選ばれなかったと発表した。この大会は今夏、米国、カナダ、メキシコで開催される。

  • その直前、FotbollskanalenはラーションのW杯欠場を報じていた。「彼は代表に選ばれなかったと連絡を受け、ヒューゴは打ちのめされている。彼はこれまでずっと代表に選ばれていたが、今回は参加できない」とスウェーデンのポータルサイトは関係者の言葉を伝えている。

    ラーソンは直近の代表合宿に招集されていたが、3月のウクライナ、ポーランドとのプレーオフでは出場機会がなかった。

    直近の代表戦出場は2025年9月のワールドカップ予選コソボ戦（0-2敗退）で、その後筋肉系の怪我で数試合を欠場していた。

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  • ラーション、アイントラハト・フランクフルトで期待外れに終わる

    ラールソンは今季、アイントラハト・フランクフルトで精彩を欠いている。アルベルト・リエラ監督や前任のディノ・トッペモーラー監督の下でレギュラーを務めたが、前シーズンのような活躍はない。

    公式戦34試合で2得点3アシストにとどまり、代表12試合でも得点はゼロ。改善が急がれる。

  • スウェーデンのW杯代表メンバー：クルセフスキも選出されず

    ラーソンに加え、膝の手術で今シーズン全休のトッテナム・ホットスパーのデヤン・クルセフスキと、FCバルセロナのルーニー・バルジも欠場する。


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