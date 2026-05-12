グラハム・ポッター代表監督は火曜日、21歳のSGE所属選手がスカンジナビア代表の26名に選ばれなかったと発表した。この大会は今夏、米国、カナダ、メキシコで開催される。
Getty Images
翻訳者：
「彼は完全に打ちのめされている」：ブンデスリーガのスター選手に届いた痛ましいW杯のニュース
その直前、FotbollskanalenはラーションのW杯欠場を報じていた。「彼は代表に選ばれなかったと連絡を受け、ヒューゴは打ちのめされている。彼はこれまでずっと代表に選ばれていたが、今回は参加できない」とスウェーデンのポータルサイトは関係者の言葉を伝えている。
ラーソンは直近の代表合宿に招集されていたが、3月のウクライナ、ポーランドとのプレーオフでは出場機会がなかった。
直近の代表戦出場は2025年9月のワールドカップ予選コソボ戦（0-2敗退）で、その後筋肉系の怪我で数試合を欠場していた。
ラーション、アイントラハト・フランクフルトで期待外れに終わる
ラールソンは今季、アイントラハト・フランクフルトで精彩を欠いている。アルベルト・リエラ監督や前任のディノ・トッペモーラー監督の下でレギュラーを務めたが、前シーズンのような活躍はない。
公式戦34試合で2得点3アシストにとどまり、代表12試合でも得点はゼロ。改善が急がれる。
スウェーデンのW杯代表メンバー：クルセフスキも選出されず
ラーソンに加え、膝の手術で今シーズン全休のトッテナム・ホットスパーのデヤン・クルセフスキと、FCバルセロナのルーニー・バルジも欠場する。