Dave Shopland
翻訳者：
「彼は完全なコンディションである必要がある！」 トーマス・トゥヘルがコール・パーマーを標的にしたことを受け、シャビ・アロンソが反論
アロンソがトゥヘルの批判に反応
チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、コール・パーマーが代表戦を欠場しすぎていると主張したイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督のコメントに言及した。パーマーは直近の3週間にわたるインターナショナルウィンドーでイングランド代表に合流せず、回復のためコブハムに残ることを選んだ。
アロンソ監督は、この24歳が代表チームへの献身を欠いているとの見方を一蹴した。
チェルシー指揮官は、長期的なパフォーマンスのためにはフィジカル面の負荷管理が引き続き最優先事項だと説明した。
- Getty Images Sport
万全の状態になった時、その覚悟が証明される
パーマーの代表への献身をめぐる批判が不当かどうかを問われると、アロンソは明確に擁護した。「彼は献身的だ。だが、プレーするには完全なコンディションである必要があり、完全な状態になれば出場時間を楽しめるだろう」とアロンソは主張した。
「その時に彼が必要だ。クラブも代表もだ」
「彼はここ1週間トレーニングしてきた。状態は良くなっている。十分な時間があったので、無理はさせたくなかった」
厳しい試合後にリスクを避けるために
アロンソ監督は、違和感を抱えたまま選手にプレーを強いることは、本人にもチームにも悪影響を及ぼすと指摘し、中断前のブレントフォード戦でのパーマーの苦戦をその例として挙げた。「コールにとって最も重要なのは、完全な状態に戻ること、プレーを楽しめること、そして問題なく感じられることだ」と指揮官は述べた。
「そうでない時は、ブレントフォード戦のように、それが見て取れた」
その3週間の期間は、メディカルスタッフが彼のリハビリを管理するための十分な機会となった。
- Getty Images Sport
スター司令塔、ボーンマス戦へ準備完了
回復を終えたパーマーは、チェルシーがスタンフォード・ブリッジでボーンマスを迎える一戦で重要な役割を担う見込みだ。アロンソは、次の中断期間前に控えるプレミアリーグ5試合の過密日程に向け、チームの中心的なチャンスメイカーを起用できることに喜びを示した。
パーマーは土曜午後の試合で決定的なパフォーマンスを見せたいところだ。
チェルシーは、彼の復帰が勝利への流れを取り戻すきっかけになることを期待している。
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