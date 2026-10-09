チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、コール・パーマーが代表戦を欠場しすぎていると主張したイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督のコメントに言及した。パーマーは直近の3週間にわたるインターナショナルウィンドーでイングランド代表に合流せず、回復のためコブハムに残ることを選んだ。

アロンソ監督は、この24歳が代表チームへの献身を欠いているとの見方を一蹴した。

チェルシー指揮官は、長期的なパフォーマンスのためにはフィジカル面の負荷管理が引き続き最優先事項だと説明した。