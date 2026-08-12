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「彼は学ぶ必要がある」 フィルジル・ファン・ダイクが、来年までリヴァプールでプレーできない新加入選手に助言
リバプール主将、エンドゥクウェを「大きな才能」と称賛
ファン・ダイクは、18歳のヌドゥクウェがアンフィールドを離れる見通しであるにもかかわらず、この10代のセンターバックが与えたインパクトに強い感銘を受けている。今年前半にアウストリア・ウィーンとの合意に基づく契約を経て加入したこのオーストリア人DFは、この夏のプレシーズン日程を通してアンドニ・イラオラのチームで継続的に起用されてきた。
若いチームメートについて語ったファン・ダイクは「もちろん、アメリカでのプレシーズンの試合は見た。彼は大きな才能を持っているし、体格にも恵まれていて、学ぼうとしている。ここ数日、特に少し話もした。彼にとっては、とにかく成長していくことが大事だ。たしかレンタル移籍しなければならないと思うので、最終的にどこに行くのか見てみよう。そうだね、［レンタルで出なければならないのは残念だ］。
ルールが正確にどうなっているのかは分からない。でも事実として、彼はレンタル移籍しなければならない。どこへ行くにしても、学び、より良い選手になり、戻ってきた時には、できればそこに残れるよう準備ができている必要がある」と述べた。
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労働許可証の壁により退団へ
ンドゥクウェにとって最大の障害は、就労ビザ取得に必要なFAのGoverning Body Endorsement（GBE）である。資格を満たすには、選手はさまざまなパフォーマンス項目で15ポイントを積み上げなければならないが、この10代の選手はまだその基準に達していない。
こうした事務的な障壁があるにもかかわらず、ンドゥクウェの評価は依然として高い。サンダーランド、レクサム、リーズ・ユナイテッド、モナコとの試合で先発し、印象的なプレーを見せたためだ。 The Athleticによれば、18歳の同選手は現在、欧州各地から届いている有力なオファーを比較検討しており、ブンデスリーガ、ポルトガル、デンマークのクラブが関心を示しているという。より格上のリーグへ移籍すれば、このDFはポイント獲得のプロセスを加速させ、2027年にアンフィールドへ戻ることを可能にできる。
ジャケとアラウホの最新情報を歓迎
ファン・ダイクはまた、AXAトレーニングセンターに加わった他の新顔についても見解を示し、センターバックのロナルド・アラウホとジェレミー・ジャケにも言及した。すでにキャプテンはバルセロナからのローン加入選手をクラブに温かく迎え入れていたが、離脱中のジャケについても現状を明かし、この若手の早期復帰に楽観的な見方を示した。
「[ジャケ]については、まだ何も見ていない。話はした。歩いている姿は見たし、会話もしている」とファン・ダイクは付け加えた。「私は医者ではないから、正確な状況は分からない。ただ、今週中にはピッチに戻れるかもしれないという感触はあるし、できるだけ早くそうなってほしい」
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加入後すぐにインパクトを残している選手たち
オサスナから3450万ポンドの移籍金で加入したビクトル・ムニョスについて、ファン・ダイクはイングランドでの生活の爆発的なスタートを切ったアタッカーをすぐさま称賛した。ムニョスは最近初出場を果たし、すでにトレーニング中のシニアリーダーシップグループの目を引いている。主将は、この新戦力のフィジカル面の特長が、プレシーズンプログラム終盤におけるチームの攻撃オプションに異なる次元を加えていると指摘した。
「彼は水曜日にも（トレーニングを）始めた」と、ファン・ダイクはムニョスについて認めた。「彼はとても速いし、クラブにもたらせるクオリティーの種類を見ることができて良かった。そして、素晴らしい歓迎を受けたと思う。あとは彼がそれを次につなげていくだけだ」
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