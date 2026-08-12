ファン・ダイクは、18歳のヌドゥクウェがアンフィールドを離れる見通しであるにもかかわらず、この10代のセンターバックが与えたインパクトに強い感銘を受けている。今年前半にアウストリア・ウィーンとの合意に基づく契約を経て加入したこのオーストリア人DFは、この夏のプレシーズン日程を通してアンドニ・イラオラのチームで継続的に起用されてきた。

若いチームメートについて語ったファン・ダイクは「もちろん、アメリカでのプレシーズンの試合は見た。彼は大きな才能を持っているし、体格にも恵まれていて、学ぼうとしている。ここ数日、特に少し話もした。彼にとっては、とにかく成長していくことが大事だ。たしかレンタル移籍しなければならないと思うので、最終的にどこに行くのか見てみよう。そうだね、［レンタルで出なければならないのは残念だ］。

ルールが正確にどうなっているのかは分からない。でも事実として、彼はレンタル移籍しなければならない。どこへ行くにしても、学び、より良い選手になり、戻ってきた時には、できればそこに残れるよう準備ができている必要がある」と述べた。



