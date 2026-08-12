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Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

「彼は学ぶ必要がある」　フィルジル・ファン・ダイクが、来年までリヴァプールでプレーできない新加入選手に助言

リヴァプール
フィルジル・ファン・ダイク
プレミアリーグ
I. Ndukwe

リヴァプール主将フィルジル・ファン・ダイクは、10代のDFイフェアニ・ンドゥクウェに対し、間近に迫る期限付き移籍での退団を重要な学びとして受け止めるよう促した。18歳のンドゥクウェはリヴァプールのプレシーズン準備で輝きを放ってきたが、現時点では同クラブの公式戦に出場する資格を有していない。

  • リバプール主将、エンドゥクウェを「大きな才能」と称賛

    ファン・ダイクは、18歳のヌドゥクウェがアンフィールドを離れる見通しであるにもかかわらず、この10代のセンターバックが与えたインパクトに強い感銘を受けている。今年前半にアウストリア・ウィーンとの合意に基づく契約を経て加入したこのオーストリア人DFは、この夏のプレシーズン日程を通してアンドニ・イラオラのチームで継続的に起用されてきた。

    若いチームメートについて語ったファン・ダイクは「もちろん、アメリカでのプレシーズンの試合は見た。彼は大きな才能を持っているし、体格にも恵まれていて、学ぼうとしている。ここ数日、特に少し話もした。彼にとっては、とにかく成長していくことが大事だ。たしかレンタル移籍しなければならないと思うので、最終的にどこに行くのか見てみよう。そうだね、［レンタルで出なければならないのは残念だ］。

    ルールが正確にどうなっているのかは分からない。でも事実として、彼はレンタル移籍しなければならない。どこへ行くにしても、学び、より良い選手になり、戻ってきた時には、できればそこに残れるよう準備ができている必要がある」と述べた。


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    労働許可証の壁により退団へ

    ンドゥクウェにとって最大の障害は、就労ビザ取得に必要なFAのGoverning Body Endorsement（GBE）である。資格を満たすには、選手はさまざまなパフォーマンス項目で15ポイントを積み上げなければならないが、この10代の選手はまだその基準に達していない。

    こうした事務的な障壁があるにもかかわらず、ンドゥクウェの評価は依然として高い。サンダーランド、レクサム、リーズ・ユナイテッド、モナコとの試合で先発し、印象的なプレーを見せたためだ。 The Athleticによれば、18歳の同選手は現在、欧州各地から届いている有力なオファーを比較検討しており、ブンデスリーガ、ポルトガル、デンマークのクラブが関心を示しているという。より格上のリーグへ移籍すれば、このDFはポイント獲得のプロセスを加速させ、2027年にアンフィールドへ戻ることを可能にできる。


  • ジャケとアラウホの最新情報を歓迎

    ファン・ダイクはまた、AXAトレーニングセンターに加わった他の新顔についても見解を示し、センターバックのロナルド・アラウホとジェレミー・ジャケにも言及した。すでにキャプテンはバルセロナからのローン加入選手をクラブに温かく迎え入れていたが、離脱中のジャケについても現状を明かし、この若手の早期復帰に楽観的な見方を示した。

    「[ジャケ]については、まだ何も見ていない。話はした。歩いている姿は見たし、会話もしている」とファン・ダイクは付け加えた。「私は医者ではないから、正確な状況は分からない。ただ、今週中にはピッチに戻れるかもしれないという感触はあるし、できるだけ早くそうなってほしい」


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    加入後すぐにインパクトを残している選手たち

    オサスナから3450万ポンドの移籍金で加入したビクトル・ムニョスについて、ファン・ダイクはイングランドでの生活の爆発的なスタートを切ったアタッカーをすぐさま称賛した。ムニョスは最近初出場を果たし、すでにトレーニング中のシニアリーダーシップグループの目を引いている。主将は、この新戦力のフィジカル面の特長が、プレシーズンプログラム終盤におけるチームの攻撃オプションに異なる次元を加えていると指摘した。

    「彼は水曜日にも（トレーニングを）始めた」と、ファン・ダイクはムニョスについて認めた。「彼はとても速いし、クラブにもたらせるクオリティーの種類を見ることができて良かった。そして、素晴らしい歓迎を受けたと思う。あとは彼がそれを次につなげていくだけだ」

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