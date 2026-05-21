彼は大胆な移籍計画でフロレンティーノ・ペレスを王座から引きずり下ろそうとしている。レアル・マドリードは権力闘争に巻き込まれるのか？

スペイン人実業家エンリケ・リケルメ氏（37）がレアル・マドリード会長選に立候補すると表明した。
水道・エネルギー会社コックス社長のリケルメ氏（37）は、土曜日までに正式に立候補を届け出なければならない。再選を目指すペレス氏に対する初の公式な対立候補となる。
スペイン人実業家エンリケ・リケルメ氏（37）がレアル・マドリード会長選に立候補すると表明した。
水道・エネルギー会社コックス社長のリケルメ氏（37）は、土曜日までに正式に立候補を届け出なければならない。再選を目指すペレス氏に対する初の公式な対立候補となる。
立候補の締め切りは5月23日。条件は、20年以上の会員歴と、1億8700万ユーロの保証金（個人資産で担保）。候補者が複数いれば、選挙委員会が会員投票を実施する。
エル・コンフィデンシャル紙は、リケルメスが2枚の切り札を持つと報じる。1枚目はエルリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）の電撃移籍で、すでに周辺を通じて接触しているという。
2つ目は、レッドブル「グローバルサッカー部門責任者」を務める名将クロップ氏で、側近が接触済みとされる。それでも今夏、ジョゼ・モウリーニョ氏のレアル復帰は既定路線とされていた。
混乱のシーズン後、ペレス会長（79）は急きょ記者会見を開き、再選挙を実施すると発表した。64分間の会見では記者たちと舌戦を交わし、自身への「中傷キャンペーン」やメディアの「陰謀」を主張した。
レアル・マドリードは2シーズン連続でタイトルを逃し、2009/10シーズン以来の低迷となった。
建設会社経営者のペレスは2000～2006年に初めて会長を務め、2009年に無投票で復帰。以降2013、2017、2021、2025年と選挙なしで4年ごとに再任されている。