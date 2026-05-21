彼は大胆な移籍計画でフロレンティーノ・ペレスを王座から引きずり下ろそうとしている。レアル・マドリードは権力闘争に巻き込まれるのか？

スペイン人実業家エンリケ・リケルメ氏（37）がレアル・マドリード会長選に立候補すると表明した。

水道・エネルギー会社コックス社長のリケルメ氏（37）は、土曜日までに正式に立候補を届け出なければならない。再選を目指すペレス氏に対する初の公式な対立候補となる。