オランダの雑誌『Voetbal International』によると、バルセロナ所属のドイツ人GKがアヤックスで話題だ。
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彼は大きな金額を諦めることになる。マルク＝アンドレ・テル＝シュテーゲンは、苦境にある欧州のサッカー強豪チームの候補とされている。
2月初めにアヤックスのテクニカルディレクターに就いたヨルディ・クライフは、経験豊富なGK獲得に動いている。候補にはレバークーゼンのオランダ代表控えGKマーク・フレッケン、6月末でインテルとの契約が切れる元グラードバッハのヤン・ゾマー、そしてバルセロナのマルク・アンドレ・テル・ステーゲンがいる。
テル・ステゲンがアムステルダム移籍を検討する背景には、新監督の存在がある。火曜日に正式発表されたスペイン人のミシェル監督は、1月にテル・ステゲンをジローナへ招へいした。 昨夏バルセロナでジョアン・ガルシアに定位置を奪われ、テル・ステゲンは今年初めにジローナへレンタル移籍。ワールドカップのドイツ代表ゴールキーパーの座を狙っていたが、結局はマヌエル・ノイアーが選ばれた。
しかしテル・ステゲンは度重なる怪我でジローナで2試合しか出場できず、シーズン絶望となった。夏以降も残留を検討していたが、ミシェル監督も残留する予定だった。 しかしチームの降格で状況は一変。テル・ステゲンは6月末、バルセロナに復帰する予定だ。
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アヤックスは、テル・ステーゲンの経験、リーダーシップ、サッカーの質をチームに欲しいと考えている。
テル・ステーゲンはバルセロナで長年正GKを務め、2028年まで契約がある。しかし34歳となり、スペイン王者での将来は限定的。今夏の退団が濃厚だ。
彼のサッカー的資質は、アヤックスの哲学や新監督ミシェルの戦術に適合する。首脳陣は、昨季不振だったチームに、ドイツ代表44キャップの経験とリーダーシップをもたらすことを期待している。
4年連続リーグ制覇を逃し、優勝争いから脱落した。 最終5位で優勝PSVとは28ポイント差、オランダカップはAZに0-6で敗退、CLもGS32位にとどまった。
ヨルディ・クライフ監督らは、国内で再び支配力を取り戻し、2019年のチャンピオンズリーグ準決勝進出のような国際舞台での成果を再び挙げるため、チーム再構築を急ぐ。 アムステルダム勢の欧州での最大の成功は、はるか昔のことだ。1970年代初頭、彼らは欧州チャンピオンズカップで3年連続制覇を成し遂げた。また、パトリック・クリュイフェルト、クラレンス・セードルフ、エドガー・ダヴィッズを擁した1990年代の「黄金世代」も1995年にチャンピオンズリーグを制している。
アヤックス移籍なら、テル・シュテーゲンは高額報酬を諦めることになる。
プレーオフを勝ち抜き、アヤックスは来季のカンファレンスリーグ出場を決めた。だがクラブの期待に応えるには不十分で、復活へはテル・ステーゲンの加入も鍵となる。
ただし、問題となるのは彼の年俸だ。バルサでテル・ステゲンは年俸総額1600万～1800万ユーロを稼いでおり、アヤックスが支払うのは難しい。 現在アヤックス最高年俸はFWカスパー・ドルベルグの約350万ユーロ。テル・ステーゲンが移籍すれば大幅な減給は避けられない。
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テル・ステゲンがアヤックスの復活を手助けするか？過去5年間の順位
シーズン
順位
2021/22
1
2022/23
3
2023/24
5
2024/25
2
2025/26
5