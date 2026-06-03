2月初めにアヤックスのテクニカルディレクターに就いたヨルディ・クライフは、経験豊富なGK獲得に動いている。候補にはレバークーゼンのオランダ代表控えGKマーク・フレッケン、6月末でインテルとの契約が切れる元グラードバッハのヤン・ゾマー、そしてバルセロナのマルク・アンドレ・テル・ステーゲンがいる。

テル・ステゲンがアムステルダム移籍を検討する背景には、新監督の存在がある。火曜日に正式発表されたスペイン人のミシェル監督は、1月にテル・ステゲンをジローナへ招へいした。 昨夏バルセロナでジョアン・ガルシアに定位置を奪われ、テル・ステゲンは今年初めにジローナへレンタル移籍。ワールドカップのドイツ代表ゴールキーパーの座を狙っていたが、結局はマヌエル・ノイアーが選ばれた。

しかしテル・ステゲンは度重なる怪我でジローナで2試合しか出場できず、シーズン絶望となった。夏以降も残留を検討していたが、ミシェル監督も残留する予定だった。 しかしチームの降格で状況は一変。テル・ステゲンは6月末、バルセロナに復帰する予定だ。