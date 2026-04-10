彼は大きな夢をほぼ諦めた。DFBのスター、W杯代表は「程遠い」。

テル・ステゲンはスイスのテレビ局TV3の取材に「順調だ。普通の生活を送れており、体調も良く、動きも楽になった」と語った。ただ、33歳の彼はワールドカップ出場について大きな期待は抱いていない。「今はまだ目標に遠い。体調は良いが、健康維持に全力を尽くす」

それでも「無理はしたくない。何よりも健康が大切だ。それでもワールドカップに出場し、その経験をしたいという思いは大きい」と語った。 ただ、その願いが叶うかは極めて低いと自身も認める。「シーズン終了時に判断できるが、難しい。通常はこの怪我でさらに離脱するからだ」と語った。