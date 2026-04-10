このゴールキーパーは、冬の移籍市場でバルセロナからジローナへ移籍した後、左太ももの筋肉を怪我し手術を受けた。今回、その回復過程について語った。
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彼は大きな夢をほぼ諦めた。DFBのスター、W杯代表は「程遠い」。
テル・ステゲンはスイスのテレビ局TV3の取材に「順調だ。普通の生活を送れており、体調も良く、動きも楽になった」と語った。ただ、33歳の彼はワールドカップ出場について大きな期待は抱いていない。「今はまだ目標に遠い。体調は良いが、健康維持に全力を尽くす」
それでも「無理はしたくない。何よりも健康が大切だ。それでもワールドカップに出場し、その経験をしたいという思いは大きい」と語った。 ただ、その願いが叶うかは極めて低いと自身も認める。「シーズン終了時に判断できるが、難しい。通常はこの怪我でさらに離脱するからだ」と語った。
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不運なテル・ステゲン。彼は新たな正ゴールキーパーになるはずだった。
テル・ステゲンは数年前からドイツ代表の正GKとしてノイアーの後継者と見なされていた。ナーゲルスマン監督も彼を後継者に指名したが、背中の手術などケガが相次ぎ、昨夏にはバルセロナでもレギュラーを失った。 代わりに新加入のジョアン・ガルシアがポジションを得たことで、テル・ステゲンの退団騒動が長期化した。 さらに、負傷報告書の提出に必要な同意書に署名せず、主将の腕章も剥奪された。この署名があれば、バルサは彼の年俸80％を新戦力の登録費に充てられた。
実戦経験を積むため前半戦後にジローナへ移籍し、負傷するまでは好パフォーマンスでチームを魅了した。 3月末、ナゲルスマン監督は代表入りは「極めて低い」と明言。ドイツ代表ではホッフェンハイムのオリバー・バウマンが正守護神を務め、2番手はシュトゥットガルトのアレクサンダー・ニュベルになる見込みだ。
ナゲルスマン監督は正GK選びに苦慮している。バウマンとニュベルが定位置を確保しているからだ。
一方、ナゲルスマン監督が選ぶ3人目のゴールキーパーは依然として不明だ。3月の合宿では当初バイエルンのウルビックが選ばれたが負傷で辞退し、代わりにアウクスブルクのダーメンが招集された。
一方、ドイツの記録的優勝クラブでレアル・マドリードとの準々決勝第1戦でも活躍したマヌエル・ノイアーの復帰を望む声も根強い。 本人は「もう話したくない」とコメント。40歳のベテランは以前から復帰を否定しており、「言うべきことは言った。今はバイエルンに集中している」と語った。