スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、アトゥボルはレアル・ソシエダの獲得候補だ。
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彼は大きなジレンマを回避できるか？ノア・アトゥボルーに意外な移籍案が浮上
バスクのクラブを率いるペレグリーノ・マタラッツォ監督は、4人のドイツ人GKを候補に挙げている。現正GKアレックス・レミロがSSCナポリと交渉中で、移籍する可能性があるためだ。
候補にはアトゥボルに加え、フィン・ダーメン（アウクスブルク）、ベルント・レノ（フルハム）、スティーブン・ベンダ（フェイエノールト）が挙がっている。 コパ・デル・レイ優勝チームの首脳陣は、レミロとのトレードでナポリのアレックス・メレットも検討しているが、メレットの希望とは合わないため、マタラッツォはドイツ人4人のうち1人を獲得する方針だ。
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ノア・アトゥボルーに関する報道が最近話題を呼んだ
アトゥボルはフライブルクとの契約が2027年まで1年残っているが、今夏の移籍はほぼ確実だ。フライブルクはすでにヴェルダー・ブレーメンから1200万ユーロで獲得したミオ・バックハウスをアトゥボルの後継者とする方針で、新守護神として迎えている。 さらにアトゥボルは契約延長を拒否したため、EL決勝進出のSCFは今夏が育成選手に移籍金を獲得できる最後のチャンスだ。
2023年からSCFの正GKとして定着し、ドイツ屈指のGKに成長したアトゥボルの去就は、現時点では不透明だ。 『Sport Bild』は先日、彼にもクラブにも具体的なオファーが届いていないため、最悪の場合ベンチを温める可能性があると報じた。
一方『ムンド・デポルティーボ』は、レアル・ソシエダが有力候補だと伝えている。プレミアリーグ数クラブやインテル、ACミラン、アトレティコ・マドリードも関心を示しており、選択肢は複数あるという。
将来代表入りが期待されるアトゥボルだが、2026年W杯のメンバーにはまだ選ばれていない。昨年10月の予選で代表に招集されたものの、A代表デビューは果たしていない。
ノア・アトゥボルのドイツユース代表での国際試合
チーム
国際試合
U-17
7
U19
1
U20
2
U21
22