彼は大きなジレンマを回避できるか？ノア・アトゥボルーに意外な移籍案が浮上

アトゥボルはフライブルクとの契約が2027年まで1年残っているが、今夏の移籍はほぼ確実だ。フライブルクはすでにヴェルダー・ブレーメンから1200万ユーロで獲得したミオ・バックハウスをアトゥボルの後継者とする方針で、新守護神として迎えている。 さらにアトゥボルは契約延長を拒否したため、EL決勝進出のSCFは今夏が育成選手に移籍金を獲得できる最後のチャンスだ。

2023年からSCFの正GKとして定着し、ドイツ屈指のGKに成長したアトゥボルの去就は、現時点では不透明だ。 『Sport Bild』は先日、彼にもクラブにも具体的なオファーが届いていないため、最悪の場合ベンチを温める可能性があると報じた。

一方『ムンド・デポルティーボ』は、レアル・ソシエダが有力候補だと伝えている。プレミアリーグ数クラブやインテル、ACミラン、アトレティコ・マドリードも関心を示しており、選択肢は複数あるという。

将来代表入りが期待されるアトゥボルだが、2026年W杯のメンバーにはまだ選ばれていない。昨年10月の予選で代表に招集されたものの、A代表デビューは果たしていない。