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「彼は多くの問題を引き起こした」 アーセナルがチャンピオンズリーグでナポリに競り勝った後、デクラン・ライスがケビン・デ・ブライネを称賛
ライス、デ・ブライネの圧巻のパフォーマンスに感銘を受ける
アーセナルは水曜夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でナポリを相手に粘り強く戦い、1-0で勝利した。しかし、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで試合終了の笛の後に話題となったのは、よく知る強敵のパフォーマンスだった。緊迫した一戦でアーセナルの中盤の底を支えたライスは、デ・ブライネが昨夏にイタリアへ移籍した後も、なおワールドクラスのレベルでプレーしていると認めた。
- Getty Images Sport
「彼は多くの問題を引き起こした！」
デ・ブライネは、国内リーグで出遅れてここまで途中出場3試合にとどまっていた中、セリエAのこのクラブで今季初先発を任された。しかし、元マンチェスター・シティの大黒柱はさびついた様子をまったく見せず、ホームのチームで試合を操った。
再びこのベルギー代表と対戦する難しさについて問われたライスは、『Prime Video』に対し、こう語った。「ああ、良かったよ。本当に良かった。今夜も、僕たちが勝ったとはいえ、それでも彼は多くの問題を引き起こした。すごく賢い選手で、本当にいいスペースに動いていく。長い間対戦してきた彼とまた会えたのは、本当にうれしかった」
アルテタがかつての教え子と再会
デ・ブライネへの称賛は選手たちの間にとどまらなかった。試合終了後には、ミケル・アルテタがかつての教え子と温かく言葉を交わす姿が見られた。マンチェスター・シティでアシスタントコーチを務めていた時期に、このベルギー代表MFと緊密に仕事をしていたアルテタは、試合後のメディア対応でナポリのスターを惜しみなく称賛した。
アルテタは報道陣に対し、こう語った。「ナポリの選手の中で、私がこれまでで最も好きな選手の一人がいるとすれば、それはケビン・デ・ブライネだ。私は彼をトレーニングし、ほぼ4年間をともに過ごすというぜいたくに恵まれた。私の考えでは、彼は史上最高のMFの一人であり、今でも彼のプレーを見るのは喜びだ」 その敬意は明らかに相互のものであり、デ・ブライネもまたアーセナルを称賛し、「おそらく世界最高のチーム」と主張した。
中盤での戦術的な駆け引きの大半をデ・ブライネが支配していた一方で、最終的に勝負を決めたのはアーセナル主将マルティン・ウーデゴールだった。ノルウェー代表の司令塔は試合終盤にネットを揺らし、アルテタ率いるチームにとって欧州での戦いを完璧な形でスタートさせる一撃となった。
- Getty Images Sport
焦点は再び国内での戦いへ移る
アーセナルにとって、この勝利は大きな意思表明となった。昨季の決勝でPSGに敗れて味わった失意を経て、今季のチャンピオンズリーグではその先を目指している。現プレミアリーグ王者は、日曜日にサンダーランドとのアウェー戦に臨み、再び国内での戦いに目を向ける。これだけ創造性にあふれる力を擁するナポリの攻撃陣を無失点に封じたことも、大きな後押しとなるはずだ。デ・ブライネにとっても、このパフォーマンスは、自身が決して終わった存在ではないことをヨーロッパ全土に示すものとなった。一方のナポリは、ホームでボローニャと対戦し、連敗を止めて立て直しを図る。
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