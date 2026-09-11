デ・ブライネへの称賛は選手たちの間にとどまらなかった。試合終了後には、ミケル・アルテタがかつての教え子と温かく言葉を交わす姿が見られた。マンチェスター・シティでアシスタントコーチを務めていた時期に、このベルギー代表MFと緊密に仕事をしていたアルテタは、試合後のメディア対応でナポリのスターを惜しみなく称賛した。

アルテタは報道陣に対し、こう語った。「ナポリの選手の中で、私がこれまでで最も好きな選手の一人がいるとすれば、それはケビン・デ・ブライネだ。私は彼をトレーニングし、ほぼ4年間をともに過ごすというぜいたくに恵まれた。私の考えでは、彼は史上最高のMFの一人であり、今でも彼のプレーを見るのは喜びだ」 その敬意は明らかに相互のものであり、デ・ブライネもまたアーセナルを称賛し、「おそらく世界最高のチーム」と主張した。

中盤での戦術的な駆け引きの大半をデ・ブライネが支配していた一方で、最終的に勝負を決めたのはアーセナル主将マルティン・ウーデゴールだった。ノルウェー代表の司令塔は試合終盤にネットを揺らし、アルテタ率いるチームにとって欧州での戦いを完璧な形でスタートさせる一撃となった。







