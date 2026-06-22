「ずっと夢見ていたことですが、こんな形で実現するとは思いませんでした」と語るバレラ。ウルグアイ戦（2-2、前半1-2）で途中出場からわずか3分後にゴールを決め、大西洋の小さな島国を熱狂させた。「代表デビュー戦で、しかもワールドカップ初出場ですぐに得点できるとは、本当に信じられません。 言葉が出ない」

「信じられない」――この言葉はヴァレラにとってまさにぴったりだ。 世界63位のこのチームはグループHでスペイン、ウルグアイと引き分け、いまだ無敗。人口約52万5000人の国が初出場ながら決勝トーナメント進出、甚至グループ首位通過も射程圏だ。

「今は次のラウンドに進むことだけを考えている」と、愛称「ブビスタ」のペドロ・レイタオ・ブリト監督は、土曜未明のサウジアラビア戦を見据えて語った。「どんなに小さくても、望むもののために戦う意志があれば、たいていは手に入れられる」。