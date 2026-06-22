ヘリオ・ヴァレラはゴールを決め、喜びで駆け出した。チームメートもファンも彼を追った。カーボベルデの新しい英雄は、歓喜の輪に一度消えたが、すぐに肩車されて世界中に紹介された。ヴァレラの活躍で、ダークホースのワールドカップの物語は延長戦へ入った。 しかも「青いサメ」たちは、このまま食らいつくつもりだ。
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彼は国中を敵に回した。カーボベルデの新しいW杯の英雄ヴァレラは、3年前まで「ペルソナ・ノン・グラータ」だった。
「ずっと夢見ていたことですが、こんな形で実現するとは思いませんでした」と語るバレラ。ウルグアイ戦（2-2、前半1-2）で途中出場からわずか3分後にゴールを決め、大西洋の小さな島国を熱狂させた。「代表デビュー戦で、しかもワールドカップ初出場ですぐに得点できるとは、本当に信じられません。 言葉が出ない」
「信じられない」――この言葉はヴァレラにとってまさにぴったりだ。 世界63位のこのチームはグループHでスペイン、ウルグアイと引き分け、いまだ無敗。人口約52万5000人の国が初出場ながら決勝トーナメント進出、甚至グループ首位通過も射程圏だ。
「今は次のラウンドに進むことだけを考えている」と、愛称「ブビスタ」のペドロ・レイタオ・ブリト監督は、土曜未明のサウジアラビア戦を見据えて語った。「どんなに小さくても、望むもののために戦う意志があれば、たいていは手に入れられる」。
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W杯のヒーロー、バレラがアフリカネイションズカップへの出場を辞退した
カーボベルデはすでに歴史を刻んだ。だがチームはさらに上を目指す。攻撃的でエネルギッシュ、かつ技巧的なプレーでウルグアイを苦しめた。 この試合では、母が飛行機で駆け付けたGKヴォジーニャではなく、30mのFKで国史上初ゴールを決めたケビン・ピナと、狡猾な動きで同点弾を奪ったヴァレラが真のヒーローとなった。
マッカビ・テルアビブの24歳は61分、相手のバックパスをカットして同点弾。ウルグアイはマキシ・アラウホ（44分）とアグスティン・カノッビオ（45分+6）が先行したが、結局追いつかれた。
しかし3年前、アフリカネイションズカップの招集を辞退し“サッカー界の敵”と呼ばれた過去がある。当時ファンは落胆したが、今は誰もそれを覚えている者はいない。ヴァレラは『ガーディアン』が選んだ「W杯のアンダードッグの英雄」の一人となった。
ピナは「世界には驚きでも、私たちには違う」と語り、グループ首位突破の可能性にも言及した。