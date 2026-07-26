「彼は嘘をついている！」――ワールドカップ決勝後の口論を受け、スペイン代表のダニ・オルモはアルゼンチン代表アシスタントコーチの謝罪を受け入れなかった。

2026年W杯決勝の騒動が尾を引く中、オルモがアルゼンチン代表のアヤラアシスタントコーチを痛烈に批判した。ニュージャージーでの試合後、スペインが1－0で勝った直後の混乱の中で、テレビカメラはアヤラがバルセロナ所属オルモの首元に手を当てた場面を捉えていた。

オルモはカタルーニャ紙『ディアリ・デ・テラッサ』にこう語った。「『申し訳ない』と言いながら『発言への反応だった』と正当化する人物は、嘘をついているので後悔していない。私は何も言っていないから謝る必要はない。私たちを定義するのは過ちではなく、謙虚さ、誠実さ、尊厳を持ってそれを認める勇気だ。」



