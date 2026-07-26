AFP
翻訳者：
「彼は嘘をついている！」――ワールドカップ決勝後の口論を受け、スペイン代表のダニ・オルモはアルゼンチン代表アシスタントコーチの謝罪を受け入れなかった。
オルモはアヤラを嘘つき呼ばわりした
2026年W杯決勝の騒動が尾を引く中、オルモがアルゼンチン代表のアヤラアシスタントコーチを痛烈に批判した。ニュージャージーでの試合後、スペインが1－0で勝った直後の混乱の中で、テレビカメラはアヤラがバルセロナ所属オルモの首元に手を当てた場面を捉えていた。
オルモはカタルーニャ紙『ディアリ・デ・テラッサ』にこう語った。「『申し訳ない』と言いながら『発言への反応だった』と正当化する人物は、嘘をついているので後悔していない。私は何も言っていないから謝る必要はない。私たちを定義するのは過ちではなく、謙虚さ、誠実さ、尊厳を持ってそれを認める勇気だ。」
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アヤラ版の衝突
アルビセレステで115試合に出場した伝説の元ディフェンダー、アヤラは、自身の身体的反応は相手選手に挑発された結果だと主張していた。
バレンシア・キャピタル・ラジオの取材に、このアシスタントコーチは「申し訳ない。私の立場として、感情や相手の反応に左右されてはいけない。線引きが必要だ。あれは突き飛ばしただけで、報道されるようなパンチではない」と語った。
さらに「彼の言葉に対する反応だったが、それだけだ。会えたら直接謝罪する」と付け加えた。
次世代への責任
オルモにとって、この問題は試合後の意見の相違を超えている。彼は、プロ選手やコーチには礼儀を守る社会的責任があると信じる。
28歳のオルモはこの責任について詳しく述べ、次のように付け加えた。「私の子供たちや家族、そしてすべてのファンが試合を観戦するとき、私たちがどのように戦ったか、どのように勝利したか、そして何よりも私たちの振る舞いを誇りに思ってほしい。サッカーの重要性を考えれば、私たち選手は子供たちや次世代の模範となる存在であり、そこには大きな責任が伴うからだ。」
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FIFAによる調査が迫っている
オルモとアヤラの乱闘は、この夜目立った規律の乱れのひとつに過ぎなかった。試合終了のホイッスル後、アルゼンチン代表はスペイン関係者と複数で衝突し、レアンドロ・パレデスが中心となった振る舞いが広く非難された。FIFAはすでにメットライフ・スタジアムでの騒動について正式な懲戒調査を開始している。
こうした騒動にもかかわらず、スペインは2010年の南アフリカ大会以来2度目の優勝を果たした。過去最多48チームが出場した今大会は、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表が国際サッカー界の頂点に立って幕を閉じた。
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