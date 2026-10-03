ベルギー代表を率いるマルク・ファン・ボメル監督は、リエージュのモーリス・デュフラスヌ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグAのトルコ戦で、3-0の快勝を喜んだ。ケビン・デ・ブライネの2得点と、途中出場のロメル・ルカクによる終盤のヘディング弾で、ベルギーは重要な勝ち点3を手にした。

この勝利により、ベルギーはグループAで勝ち点6に到達し、首位フランスをぴたりと追走している。

ファン・ボメル監督は、最終的なスコアは快勝だったものの、試合には混沌とした時間帯もあったと述べた。