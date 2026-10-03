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「彼は喜びにあふれている！」。マルク・ファン・ボメルがトルコ戦勝利後、ケビン・デ・ブライネを称賛
ファン・ボメル、粗さの目立つ時間帯がありながらもベルギーを勝利に導く
ベルギー代表を率いるマルク・ファン・ボメル監督は、リエージュのモーリス・デュフラスヌ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグAのトルコ戦で、3-0の快勝を喜んだ。ケビン・デ・ブライネの2得点と、途中出場のロメル・ルカクによる終盤のヘディング弾で、ベルギーは重要な勝ち点3を手にした。
この勝利により、ベルギーはグループAで勝ち点6に到達し、首位フランスをぴたりと追走している。
ファン・ボメル監督は、最終的なスコアは快勝だったものの、試合には混沌とした時間帯もあったと述べた。
- ANP
指揮官がデ・ブライネの意欲と得点力の好調さを称賛
試合後のコメントで、ファン・ボメルはこの試合でキャリア通算201ゴール目を決めた主将を高く評価した。指揮官は、デ・ブライネがあらゆる試合に出場したがる姿勢と、そのポジティブなエネルギーがチーム全体を引き上げている点を強調した。
ファン・ボメルは、デ・ブライネがピッチ上で見せる幸福感が、そのまま勝利を決定づける瞬間につながっていると指摘した。
「ケビン・デ・ブライネは常にプレーしたがっている」とファン・ボメルは語った。「イタリア戦も、フランス戦も、今日もだ。彼は本当にいい流れに乗っている。喜びに満ちあふれていて、それが彼の決めているゴールに表れている」
オランダ人監督がボール保持の綻びと支配の局面を分析
3点差での勝利にもかかわらず、ファン・ボメルは、ベルギーは時折ボール保持が粗く、トルコに切り替えの局面で望みを持たせてしまったと認めた。しかし、自チームの守備陣が勝利を決して本当に危ういものにはしなかったと強調した。
トルコは押し込んだ時間帯を得点につなげられず、勝ち点なしのままグループ最下位に沈んだ。
ファン・ボメルは今後の試合に向け、ベルギーの戦術的なコントロールをさらに研ぎ澄ませることに集中している。
「3-0の勝利には非常に満足している」とファン・ボメルは付け加えた。「時々、ボール保持が雑になり、相手にチャンスを作れるという感覚を与えてしまった。試合は行ったり来たりの展開になり、あの時間帯は十分にコントロールできていなかった。長い時間にわたって相手を試合にとどまらせてしまったが、負ける危険があるとは一度も感じなかった」
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ベルギー代表がネーションズリーグの戦いを進める中で勢いを増している
ファン・ボメル監督とそのチームは今後、グループAの残り試合に目を向け、首位浮上を目指す。ベルギー人指揮官は、高い戦術レベルを維持しつつ、ベテランの主軸と並行して若手メンバーの融合を進めていく考えだ。
トルコは次戦で、3連敗の流れを止めることに照準を合わせる。
ベルギーは次のインターナショナルウインドーで、この好スタートをさらに勢いづけることを狙う。
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