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「彼は問題になり得る」 アーセナルがレアル・マドリーのスーパースター、ビニシウス・ジュニオールの獲得に失敗したことで「難を逃れた」とされる理由
エミレーツでのメンタリティーの激突
アーセナルのファンは、世界屈指の決定力を誇るウインガーの獲得を逃したことに落胆したかもしれないが、プティは、このブラジル代表の加入がミケル・アルテタが懸命に築き上げてきた調和を乱す可能性があったと考えている。
1998年ワールドカップ優勝メンバーのプティは、Boyle Sportsに対して自身の懸念をこう説明した。「ヴィニシウス・ジュニオールは本当に才能のある選手だと思う。だが、メンタリティの面ではアーセナルに合うかどうかは分からない。それが私の意見だ。
「アーセナルには謙虚な選手がたくさんいると感じる。だから、突然まったく異なるタイプの誰かを連れてくれば、問題になり得る。特にアルテタのマネジメントスタイルではね」
- AFP
移籍市場で危機を回避
ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーとの契約交渉で行き詰まったとみられたことで、この移籍騒動は過熱した。アーセナルはこのスーパースター獲得の可能性に楽観的だったと報じられたが、プティは安堵すべき理由として最近の振る舞いの問題を指摘した。さらに、同選手が最近レアル・マドリー前監督ジョゼ・モウリーニョと見せた確執を警告サインとして強調した。
選手のパブリックイメージについて振り返りながら、プティはこう付け加えた。「レアル・ベティスとレアル・マドリーの前回の試合で、ヴィニシウス・ジュニオールとジョゼ・モウリーニョの間に何があったか見てほしい。昨季、シャビ・アロンソが握手を望まなかった時のことを思い出した。
「ヴィニシウス・ジュニオールはファン、メディア、ソーシャルメディアから非常に多くの批判を受けているが、ああした場面では間違ったメッセージを発している。あの場面を見る限り、アーセナルにとっては避けられた弾丸だったのかもしれないと思う。
「ヴィニシウス・ジュニオールほどの才能を持つ選手がアーセナルでプレーする姿はぜひ見たかったが、彼のメンタリティーとエゴを考えると、対処が本当に難しい状況になっていただろう」
アルバレスを巡る騒動
プティはクラブがヴィニシウス・ジュニオールの獲得を回避したことを喜んでいる一方で、アトレティコ・マドリーからフリアン・アルバレスを獲得できなかったことについては、はるかに否定的な見方を示した。2022年ワールドカップ優勝メンバーは夏の移籍市場を通じてアーセナル移籍が盛んに取り沙汰されていたが、このアルゼンチン人FWが他の行き先を希望したことが、最終的にこの取引を破談にした。
マンチェスター・シティの元選手を巡る逃した機会を評価し、プティは次のように語った。「フリアン・アルバレスはアーセナルに必要なストライカーだ。なぜか？ プレミアリーグを知っているからだ。
「彼は本当に才能ある選手だ。動きは素晴らしく、技術力も高い。そしてワンタッチのフットボールをするというプレー面で、このアーセナルのDNAに完璧に合うだろう。選手としての彼のすべてが本当に好きだ。
「だが、彼がバルセロナを望んでいるのは明らかだ。そして夏の移籍市場でアトレティコ・マドリーを離れなかったのなら、冬の移籍市場で本当にあのクラブを去ると思うか？ 私はそう確信できない」
- Getty Images Sport
新たな大黒柱探しを進める中で
新たな攻撃の軸となる選手の獲得は、アルテタにとって依然として優先事項である。とりわけ、ヴィクトル・ギョケレスがプレミアリーグで厳しいデビューシーズンを送ったことを受けて、その必要性は高まっている。アーセナルはその一方で、ブルーノ・ギマランイス、エズリ・コンサ、クリストス・ツォリスらを獲得し、ピッチの他のエリアの強化には成功しており、彼らはいずれもチームに即座のインパクトをもたらしている。
最上級のターゲット獲得を逃したことへの苛立ちはあるものの、プティの警告は補強が単なる才能の豊かさだけではないことを改めて示している。スーパースターのエゴを管理するという「問題」は、タイトル獲得を目指すプロジェクトをしばしば頓挫させかねず、アルテタが自らの文化的基準を妥協なく貫く姿勢は、クラブの近年の成功を支える礎であり続けている。
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