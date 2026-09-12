「彼は問題になり得る」　アーセナルがレアル・マドリーのスーパースター、ビニシウス・ジュニオールの獲得に失敗したことで「難を逃れた」とされる理由

ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーとの契約交渉で行き詰まったとみられたことで、この移籍騒動は過熱した。アーセナルはこのスーパースター獲得の可能性に楽観的だったと報じられたが、プティは安堵すべき理由として最近の振る舞いの問題を指摘した。さらに、同選手が最近レアル・マドリー前監督ジョゼ・モウリーニョと見せた確執を警告サインとして強調した。

選手のパブリックイメージについて振り返りながら、プティはこう付け加えた。「レアル・ベティスとレアル・マドリーの前回の試合で、ヴィニシウス・ジュニオールとジョゼ・モウリーニョの間に何があったか見てほしい。昨季、シャビ・アロンソが握手を望まなかった時のことを思い出した。

「ヴィニシウス・ジュニオールはファン、メディア、ソーシャルメディアから非常に多くの批判を受けているが、ああした場面では間違ったメッセージを発している。あの場面を見る限り、アーセナルにとっては避けられた弾丸だったのかもしれないと思う。

「ヴィニシウス・ジュニオールほどの才能を持つ選手がアーセナルでプレーする姿はぜひ見たかったが、彼のメンタリティーとエゴを考えると、対処が本当に難しい状況になっていただろう」







