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「彼は唯一無二の選手」 ベルナルド・シウバが、レアル・マドリーでキリアン・エンバペとモナコ時代の魔法を再現するプランを明かす
リーガデビューに向けて準備を進める
シルバは、マドリードでのプレシーズン合流を順調に終え、大きな期待が寄せられるラ・リーガデビューへ正式に準備を進めている。ポルトガル人MFは、スペインの首都で新たな環境に素早く順応した。公式戦の開始が迫る中、レアル・マドリードはRCDEスタジアムでエスパニョールと対戦する予定だ。この一戦は、経験豊富な国際派MFにとって胸躍る新章の幕開けとなる。
- AFP
見慣れた顔との再会
シウバのマドリード加入における興味深い点のひとつは、ムバッペとの刺激的な再会である。このダイナミックなコンビは、かつてモナコでともにプレーした時期に強力な連係を築いていた。共有する歴史について語る中で、ベルナルドはフランスでの初期の日々を振り返った。
「モナコでは2年間一緒にプレーした」と、シウバはクラブの公式ウェブサイトで語った。「彼はとても若く、17歳か18歳だった。私もとても若かった。チームメートとして非常に強いつながりがあった。それ以来、パリ相手、フランス相手、そしてマドリード相手に、かなり何度も対戦してきた。
「今は再び彼と一緒になれてとてもうれしいし、そのつながりをもう一度築いていきたい。キリアンは一人で試合を勝たせることができる特別な選手で、多くのゴールをもたらし、毎試合数多くのチャンスを生み出してくれる。私たちはそのつながりを再構築し、ともにレアル・マドリードに喜びをもたらせるよう取り組んでいく」
エスパニョール戦でミスは許されない
マドリーがカタルーニャ遠征の準備を進める中、シウバはスペインサッカーの非常に高い要求水準を理解している。タイトル争いを成功させるためには、エスパニョール戦で勝ち点3を確保することが不可欠だと分かっている。
「勝ちたい」と彼は語った。「一戦一戦に集中しなければならない。勝ち点1つひとつが重要だ。ラ・リーガは、チャンピオンになりたいなら多くの勝ち点を落とす余裕がない大会だ。
「人によってはそれほど重要ではないと考える試合でも、ビッグゲームと同じように勝ち点の重みを捉えなければならない。良い入りをして、勝利と勝ち点3を手にしたい」
- Getty Images Sport
リーガデビューが目前に迫る
親善試合の日程が終了し、スペイン1部リーグが再び主役の座に戻るなか、焦点は完全に公式戦へと移る。ジョゼ・モウリーニョ監督のチームはリーグ開幕戦に向けて敵地へ乗り込む準備を進めており、シウバとエムバペがどのように起用されるのか、先発メンバーに注目が集まる。
レアル・マドリーはRCDEスタジアムでエスパニョールと対戦する予定だ。MFにとっては、エムバペとの連係が10代の頃と変わらず強力であることを証明する最初の機会となる。
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