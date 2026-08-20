シウバのマドリード加入における興味深い点のひとつは、ムバッペとの刺激的な再会である。このダイナミックなコンビは、かつてモナコでともにプレーした時期に強力な連係を築いていた。共有する歴史について語る中で、ベルナルドはフランスでの初期の日々を振り返った。

「モナコでは2年間一緒にプレーした」と、シウバはクラブの公式ウェブサイトで語った。「彼はとても若く、17歳か18歳だった。私もとても若かった。チームメートとして非常に強いつながりがあった。それ以来、パリ相手、フランス相手、そしてマドリード相手に、かなり何度も対戦してきた。

「今は再び彼と一緒になれてとてもうれしいし、そのつながりをもう一度築いていきたい。キリアンは一人で試合を勝たせることができる特別な選手で、多くのゴールをもたらし、毎試合数多くのチャンスを生み出してくれる。私たちはそのつながりを再構築し、ともにレアル・マドリードに喜びをもたらせるよう取り組んでいく」