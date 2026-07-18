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「彼は史上最高だ！」――リオネル・スカローニ監督は、39歳のレジェンド、リオネル・メッシを称えた。メッシはスペインとのワールドカップ決勝に臨む。
アルゼンチンが決勝進出を決めた後、スカローニ監督がメッシを称えた。
アルゼンチンがイングランドを2－1で破りW杯決勝進出を決めた後、スカローニ監督はメッシに賛辞を贈った。監督は「39歳のメッシは依然として予想を覆している」と語り、長年の貢献を称えた。 マイアミ・インターのスターはすでにアルゼンチンをW杯と2大会連続のコパ・アメリカ制覇へ導き、次はスペイン戦でアルビセレステの王座防衛を支える。
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スカローニ監督、ファンにメッシを称えるよう呼びかける
スカローニ監督はメッシの卓越したキャリアを称え、ファンは今のうちに彼のプレーを楽しむべきだと語った。長年の活躍と安定したパフォーマンスが功績をさらに輝かせていると監督は信じている。
「彼は歴史を作り、まさに伝説だ」とスカローニ監督は記者団に語った。「サッカー史上最高の選手である彼を誇りに思う。39歳でこの大舞台に立つ姿は信じられない。
だからこそ、彼がいる今を楽しんでほしい。ディエゴ・マラドーナが亡くなったとき、私たちは彼をどれほど恋しく思ったか。まだレオがいることを感謝しよう。彼は歴史であり、伝説だ。そして、この素晴らしい年月をくれた他の選手たちもまた、伝説なのだ」
アルゼンチンの黄金時代は続く
スカローニ監督は、代表チーム全体がアルゼンチン史上最も成功した世代の一つを築いたと称えた。2021年のコパ・アメリカ優勝で28年ぶりの主要タイトルを得たアルビセレステは、その後も世界トップクラスの地位を維持している。
「彼らは数年前には想像もできなかったことを成し遂げた」と彼は付け加えた。「ここまで来て、長年このレベルで戦い続けるのは簡単ではなかった。優勝できるかもしれないし、そう願っているが、いずれにせよ、この道のりは信じられないほど素晴らしい」
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スペインとの大一番が待ち受けている
アルゼンチンはメットライフ・スタジアムでスペインと対戦し、60年以上ぶりのワールドカップ連覇を狙う。メッシは、その勝利と王座防衛の鍵を握る。
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