「彼は史上最高だ！」――リオネル・スカローニ監督は、39歳のレジェンド、リオネル・メッシを称えた。メッシはスペインとのワールドカップ決勝に臨む。

スカローニ監督はメッシの卓越したキャリアを称え、ファンは今のうちに彼のプレーを楽しむべきだと語った。長年の活躍と安定したパフォーマンスが功績をさらに輝かせていると監督は信じている。

「彼は歴史を作り、まさに伝説だ」とスカローニ監督は記者団に語った。「サッカー史上最高の選手である彼を誇りに思う。39歳でこの大舞台に立つ姿は信じられない。

だからこそ、彼がいる今を楽しんでほしい。ディエゴ・マラドーナが亡くなったとき、私たちは彼をどれほど恋しく思ったか。まだレオがいることを感謝しよう。彼は歴史であり、伝説だ。そして、この素晴らしい年月をくれた他の選手たちもまた、伝説なのだ」