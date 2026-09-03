事態は、カマラがパレスがアフリカ人サッカー選手のキャリアにおける野心を尊重していないと非難する挑発的な声明を発表したことで、さらにエスカレートした。

しかし、セージはその主張を強く退け、セルハースト・パークの首脳陣を断固として支持した。「私はこの立場にはあまり同意していない。クラブとここにいる人々は敬意を持っている。私たちは多くのことを尊重しており、ただクラブと選手たちにとって最善を望んでいるだけだ」とセージは述べた。

パレスは、移籍市場がまだ開いているトルコやサウジアラビアのクラブから追加の関心があったにもかかわらず、強硬な姿勢を維持した。