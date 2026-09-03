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「彼は受け止めなければならない」 ピエール・サージュ、リヴァプール移籍破談後のイスマイラ・サールには時間が必要だと認める
セージが、FWには回復に時間が必要だと認める
『デイリー・メール』によると、セージは、サールが競技復帰する前に、破談となった移籍がもたらした精神的打撃を整理する必要があると認めた。昨季45試合で21得点を記録したサールには、リヴァプールから5000万ポンドのオファーがあったものの拒否されており、それでもパレスは移籍市場の期間を通して、このFWが不可欠な存在だとの立場を崩さなかった。
「私は昨日彼と話したが、彼は自分が確実に我々と一緒にいると言っていた」とセージは説明した。「こうしたクラブでプレーするのは、多くの選手にとって夢のようなことだから、彼には受け止める時間が必要だ。彼には良い機会があったが、実現しなかった」
- AFP
クリスタル・パレス指揮官、無礼との主張を否定
事態は、カマラがパレスがアフリカ人サッカー選手のキャリアにおける野心を尊重していないと非難する挑発的な声明を発表したことで、さらにエスカレートした。
しかし、セージはその主張を強く退け、セルハースト・パークの首脳陣を断固として支持した。「私はこの立場にはあまり同意していない。クラブとここにいる人々は敬意を持っている。私たちは多くのことを尊重しており、ただクラブと選手たちにとって最善を望んでいるだけだ」とセージは述べた。
パレスは、移籍市場がまだ開いているトルコやサウジアラビアのクラブから追加の関心があったにもかかわらず、強硬な姿勢を維持した。
トップチーム復帰には忍耐が必要だ
サージュ監督は、サールが復帰後にピッチ上でのパフォーマンスによって、今後のエリートクラブからのチャンスを勝ち取らなければならないと説明した。「彼が関心を持たれ続けたいのであれば、我々とともに良いシーズンを送り、我々とともに結果を出し、昨季のように多くのゴールを決めなければならない。だが、我々は彼に時間が必要だと分かっている」とサージュ監督は付け加えた。
「私は彼が来週に戻ってくると見込んでいるが、これまでにも2度そう言ってきた。重要なのは、彼が良いコンディションと良いメンタルの状態で戻ってくることだ。だからこそ、時には少し待ちたいと思うこともある」
- Getty Images Sport
サールの次は？
サールは鼠径部の問題により、土曜日のフラム戦を欠場する見通しで、セージは攻撃の選択肢の調整を迫られる。万全の状態に戻れば、サールは素早く気持ちを切り替え、マンチェスター・シティに1-4で敗れた直近の一戦からの立て直しを図るクリスタル・パレスを助けなければならない。FWは得点感覚を取り戻し、クラブに対する長期的な価値を証明することを目指す。
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