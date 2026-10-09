メリーノは最近、国際舞台でも勝負強さを証明した。スプリトで行われたクロアチア戦でハーフタイムから途中出場し、試合終盤に劇的な2得点を決めて、スペインの2-1の勝利に貢献した。

試合を決める活躍を見せ、切り札として驚異的な連続結果を残しているにもかかわらず、アーセナルのメリーノは先発機会が限られていることへの「フラストレーション」と闘っていると認めた。

「チームを助けることができてとてもうれしい。また途中出場から自分が得点する番だった試合になった」と、メリーノは試合後に語った。「もっとプレーできないことへのフラストレーションを抱えながらでも、可能な限り最高の姿勢でピッチに出るつもりだ。だが、このチームは家族であり、それはいつも示されている」



