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「彼は受けるべき評価を得ていない」 マイルズ・ルイス＝スケリーが、ミケル・アルテタが頼りにするアーセナルの「最も過小評価されている」スターを指名
メリーノ、アーセナルの若手から高い称賛を受ける
ルイス＝スケリーは、アーセナルのロッカールームで最も過小評価されている才能としてミケル・メリーノの名前を挙げた。スペイン人MFは北ロンドンで静かに重要な存在としての地位を確立してきたが、その総合的な貢献は広く一般には見過ごされがちだ。
アーセナルのアカデミー出身であるルイス＝スケリーは、この先輩がピッチ上で計り知れない価値をもたらしていると考えている。直接的な結果だけでなく、メリーノはアルテタのチームで地位を固めようとする若手選手たちにとって、積極的なメンターも務めている。
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経験豊富なプロフェッショナルから学ぶ
10代のMFは、30歳の同選手への称賛を隠さなかった。舞台裏でのメリーノの影響力について語ったルイス＝スケリーは、ベテランの高い戦術眼と得点力を強調した。
ルイス＝スケリーは『プレミアリーグ』のインタビューで、「最も過小評価されているのは誰かって？ ミケルだよ。ミケル・メリーノ。間違いなくね。彼はもっと評価されるべきなのに、十分な称賛を受けていないと感じる。今日も彼と、なぜあれほど多くのゴールを決められるのかについて話していた。自分も学んで、それを自分のプレーに取り入えたいからだ」と説明した。
さらに、「彼のサッカーの見方は、本当に学ぶことが多い。彼は受けるべき称賛を受けるべきだ」と付け加えた。
代表チームでのもどかしさとヒロイックな活躍
メリーノは最近、国際舞台でも勝負強さを証明した。スプリトで行われたクロアチア戦でハーフタイムから途中出場し、試合終盤に劇的な2得点を決めて、スペインの2-1の勝利に貢献した。
試合を決める活躍を見せ、切り札として驚異的な連続結果を残しているにもかかわらず、アーセナルのメリーノは先発機会が限られていることへの「フラストレーション」と闘っていると認めた。
「チームを助けることができてとてもうれしい。また途中出場から自分が得点する番だった試合になった」と、メリーノは試合後に語った。「もっとプレーできないことへのフラストレーションを抱えながらでも、可能な限り最高の姿勢でピッチに出るつもりだ。だが、このチームは家族であり、それはいつも示されている」
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クラブと代表で継続的な出場機会を求めている
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督もルイス＝スケリーの見解に同調し、このMFが母国で著しく過小評価されているとの認識を示した。粘り強いクロアチア相手に、途中出場の切り札として勝利を手繰り寄せる姿を見届けたデ・ラ・フエンテ監督は、彼を指揮するのは「名誉」だと主張し、ワールドカップには「抱えてでも連れて行っただろう」と付け加えた。
メリーのは今後、この代表での勢いをクラブでのパフォーマンスにもつなげていかなければならない。今後に向けて、このMFに突き付けられる当面の課題は、途中出場から安定して試合を変えてきた影響力を、アーセナルとスペインの両方で定位置確保へと結びつけることだ。
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