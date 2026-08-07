ギマランイスは、この1年足らずでニューカッスルを去る4人目の主力選手となった。 サンドロ・トナーリとアンソニー・ゴードンは最近それぞれトッテナムとバルセロナに加入し、アレクサンデル・イサクは昨夏にリヴァプールへ移籍した。最高経営責任者デイヴィッド・ホプキンソンは、11月に29歳となるこのMFに対し、アーセナルが当初はより低い金額を提示していたことを認めた。それでも、ニューカッスルは財務面での期待を満たす移籍金を確保した。

「双方に非常に老練な当事者がいる」と同氏は語った。「交渉とはそういうものだ。我々が満足する金額になった。商品価値という観点を加えるなら、その年齢でそのポジションの選手としては史上最高額の移籍金であり、そうしたあらゆる要素が関わってくる。

「ニューカッスル・ユナイテッドにとって良い取引だったのか。私はそう信じている。ただ、アーセナルは非常に特別な選手であり人格者でもある人物を手にすることになる。財務面という観点では、双方にとってうまく機能した」