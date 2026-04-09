『トゥットスポルト』によると、ドルトムントはアルゼンチン代表マルコス・セネシに年俸400万ユーロ（手取り）の契約を提示した。合意すれば、セネシはクラブ内でもトップクラスの高給取りになる。
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彼は即座に高年俸選手の仲間入りを果たすことになるだろう：BVBは移籍金なしでの大型補強を画策している模様だ
ドルトムントがセネシに興味を示すのは新しい話ではない。3月中旬、SkyとBildはそろって、ドルトムントがこのDFを「注視」と伝えていた。当時セネシはAFCボーンマスに、夏に契約満了後、トップクラブへ移籍したいと伝えていた。
BVBに加え、トッテナム、アストン・ヴィラ、ユヴェントスも興味を示しており、ユヴェントスは年俸300万ユーロの4年契約を提示したとされる。
BVBは今夏、センターバックの補強が急務だ。主将エムレ・カンは前十字靭帯断裂で長期離脱、ニクラス・ズーレは退団予定で、ニコ・シュロッターベックの去就も不透明だからだ。
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シュロッターベックの代役か補強か？セネシはBVBの補強方針に合致する。
ドイツ代表選手は2027年以降の契約延長について数か月間判断を保留にしている。内部では情報が錯綜しているが、スポーツ部門責任者のラース・リッケン氏は先日『Sport Bild』紙で率直な見解を示した。 「選択肢は3つ。契約延長、今夏の売却、契約最終年を迎えることだ。最後の選択肢は誰も望んでいない。クラブにもニコにも良くない」とリッケンは述べ、「我々は依然として契約延長を実現すると見込んでいる」と続けた。
仮に数カ月後にシュロッターベックが退団した場合、セネシは左利きという条件を満たすため後継者の有力候補となる。 左利きという点が共通し、リッケンが最近示した「即戦力」で「非現実的な移籍金」の不要な選手という補強方針にも合致する。
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セネシはアルゼンチン代表としてワールドカップに出場する可能性がある。
セネシは母国のサン・ロレンソで育成され、2019年に700万ユーロでフェイエノールトへ移籍。2022年には1500万ユーロでボーンマスへ移籍した。
2022年にはアルゼンチン代表デビュー。リオネル・スカローニ監督に長らく招集されなかったが、昨秋復帰し10月に2度目のAマッチ出場。ベネズエラとの親善試合ではフル出場した。3月末も代表でプレーした。
このままいけばワールドカップ出場も夢ではない。ボーンマスでは絶対的なレギュラーで、2月末のウェストハム戦（0-0）ではキャプテンマークも巻いた。センターバックながらプレミアリーグ30試合で4アシストは注目に値する。
ただし『ビルト』紙は、ドルトムントの補強候補がセネシだけではないと報じている。RBザルツブルクのフランスU-21代表DFジョアン・ガドゥ（19）にも関心を示しているという。
BVBの最高移籍金
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 ウスマン・デンベレ FW スタッド・レンヌ 2016年 移籍金355万ユーロ セバスティアン・ハラー フォワード アヤックス・アムステルダム 2022 3100万ユーロ マッツ・フンメルス ディフェンス FCバイエルン 2019 3050万ユーロ ジョーブ・ベリンガム MF AFCサンダーランド 2025 3,050万ユーロ ジュード・ベリンガム MF バーミンガム・シティ 2020 3,015万ユーロ