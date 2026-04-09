ドルトムントがセネシに興味を示すのは新しい話ではない。3月中旬、SkyとBildはそろって、ドルトムントがこのDFを「注視」と伝えていた。当時セネシはAFCボーンマスに、夏に契約満了後、トップクラブへ移籍したいと伝えていた。

BVBに加え、トッテナム、アストン・ヴィラ、ユヴェントスも興味を示しており、ユヴェントスは年俸300万ユーロの4年契約を提示したとされる。

BVBは今夏、センターバックの補強が急務だ。主将エムレ・カンは前十字靭帯断裂で長期離脱、ニクラス・ズーレは退団予定で、ニコ・シュロッターベックの去就も不透明だからだ。