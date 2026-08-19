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ライブ
FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「彼は別次元のレベルにいる！」　ジョゼ・モウリーニョ、キリアン・エムバペのレアル・マドリーでの早期復帰に驚嘆

キリアン・エンバペ
ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、キリアン・エンバペが予定より早くプレシーズントレーニングに復帰したことを受け、喜びを示した。ポルトガル人指揮官は、リーガで実り多いシーズンを終えた後に休暇を切り上げたフランス人FWについて、その並外れた才能と献身性を称賛した。

  • ムバッペの早期復帰に歓喜するモウリーニョ

    モウリーニョは先週、スーパースターFWのムバッペが予定より早くプレシーズンのトレーニングに復帰したことを受け、その姿勢を称賛した。フランス代表は夏季休暇を終え、バルデベバスでチームに合流し、新シーズンに向けた準備を始めることに意欲を見せている。

    ポルトガル人指揮官は、このワールドクラスのアタッカーを日々観察できる機会を得たことに大きな満足感を示した。必要とされる時期より早く復帰したこのFWが、ただちにトップチームのトレーニングへ溶け込んだことで、チーム全体にポジティブな空気が生まれている。

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    「彼は別次元のレベルにいる」

    スペインの番組El Chiringuitoのインタビューで語ったモウリーニョは、27歳のこの選手がトレーニング中に見せる並外れたクオリティーについて、熱っぽく称賛した。

    「エムバペは信じられない。時には練習中に私を笑わせることさえある。あまりにも上手すぎるからだ。彼は成層圏レベルにいる」とモウリーニョは述べた。

    ポルトガル人指揮官は、エムバペのプロフェッショナルな姿勢と、シーズン終了後の休暇を切り上げる意思を特に高く評価し、こう語っている。「私が求めているのは、まさにこういう献身だ。8月14日にトレーニングを再開してもよかった選手が、12日に姿を見せた。それだけでも多くのことが分かる」

  • 実り多いリーガのシーズンを支えている

    エムバペの早期トレーニング復帰は、2025-26シーズンのマドリーで傑出した個人パフォーマンスを見せたことを受けてのものだ。フランス代表のスターは、リーガで決定的な活躍を連発し、クラブの攻撃の中心としての地位を確立した。リーグ戦では通算31試合に出場し、25ゴールという見事な数字を記録した。

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    レアル・マドリーの基準を打ち立てる

    エムバペがチームに復帰したことで、モウリーニョ監督はこのFWの献身性と好調ぶりを生かし、新シーズンに向けて勢いを築こうとしている。フランス代表は最近、レアル・マドリーがシャルケに3-0で勝利したプレシーズンマッチでも得点を決めた。そして今、チームは新シーズンのリーグ開幕戦で敵地エスパニョール戦に向けて準備を進めている。

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