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「彼は別次元のレベルにいる！」 ジョゼ・モウリーニョ、キリアン・エムバペのレアル・マドリーでの早期復帰に驚嘆
ムバッペの早期復帰に歓喜するモウリーニョ
モウリーニョは先週、スーパースターFWのムバッペが予定より早くプレシーズンのトレーニングに復帰したことを受け、その姿勢を称賛した。フランス代表は夏季休暇を終え、バルデベバスでチームに合流し、新シーズンに向けた準備を始めることに意欲を見せている。
ポルトガル人指揮官は、このワールドクラスのアタッカーを日々観察できる機会を得たことに大きな満足感を示した。必要とされる時期より早く復帰したこのFWが、ただちにトップチームのトレーニングへ溶け込んだことで、チーム全体にポジティブな空気が生まれている。
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「彼は別次元のレベルにいる」
スペインの番組El Chiringuitoのインタビューで語ったモウリーニョは、27歳のこの選手がトレーニング中に見せる並外れたクオリティーについて、熱っぽく称賛した。
「エムバペは信じられない。時には練習中に私を笑わせることさえある。あまりにも上手すぎるからだ。彼は成層圏レベルにいる」とモウリーニョは述べた。
ポルトガル人指揮官は、エムバペのプロフェッショナルな姿勢と、シーズン終了後の休暇を切り上げる意思を特に高く評価し、こう語っている。「私が求めているのは、まさにこういう献身だ。8月14日にトレーニングを再開してもよかった選手が、12日に姿を見せた。それだけでも多くのことが分かる」
実り多いリーガのシーズンを支えている
エムバペの早期トレーニング復帰は、2025-26シーズンのマドリーで傑出した個人パフォーマンスを見せたことを受けてのものだ。フランス代表のスターは、リーガで決定的な活躍を連発し、クラブの攻撃の中心としての地位を確立した。リーグ戦では通算31試合に出場し、25ゴールという見事な数字を記録した。
- AFP
レアル・マドリーの基準を打ち立てる
エムバペがチームに復帰したことで、モウリーニョ監督はこのFWの献身性と好調ぶりを生かし、新シーズンに向けて勢いを築こうとしている。フランス代表は最近、レアル・マドリーがシャルケに3-0で勝利したプレシーズンマッチでも得点を決めた。そして今、チームは新シーズンのリーグ開幕戦で敵地エスパニョール戦に向けて準備を進めている。
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