スペインの番組El Chiringuitoのインタビューで語ったモウリーニョは、27歳のこの選手がトレーニング中に見せる並外れたクオリティーについて、熱っぽく称賛した。

「エムバペは信じられない。時には練習中に私を笑わせることさえある。あまりにも上手すぎるからだ。彼は成層圏レベルにいる」とモウリーニョは述べた。

ポルトガル人指揮官は、エムバペのプロフェッショナルな姿勢と、シーズン終了後の休暇を切り上げる意思を特に高く評価し、こう語っている。「私が求めているのは、まさにこういう献身だ。8月14日にトレーニングを再開してもよかった選手が、12日に姿を見せた。それだけでも多くのことが分かる」