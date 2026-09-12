ラフィーニャとヤマルの攻撃面での華やかさが見出しを独占する中でも、フリックはチームの守備面の改善にも言及した。ドイツ人指揮官は、10代の新星パウ・クバルシについて、その成熟ぶりとフィジカル面での成長を高く評価。若きDFは今季ここまでわずか3失点しかしていない最終ラインの主力として定着し、前線のアタッカー陣が高い位置で自由に持ち味を発揮するための土台を支えている。

フリックは守備指標について詳しく分析し、次のように語った。「毎試合のxG（期待得点）を見ると、我々の数値は良い。しかし、相手のxGも昨季よりはるかに良くなっている。これは我々にとって大きな助けになっている。私にとっては、ワールドカップ後の［クバルシ］は素晴らしいプレーをしていた。今の彼は別次元でプレーしていると思う。本当にうれしいのは、彼が自信を持っていることだが、それだけでなく非常に集中していることだ。体つきの面でも、フィジカル的に向上している。これは特にこのポジションでは非常に重要だ。そしてボールを持った時も本当に良いプレーをしていて、それが我々に大きな助けをもたらしている。そこは本当に素晴らしい」