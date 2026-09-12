AFP
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「彼は別次元にいる」 ハンジ・フリックが信じられないようなバルセロナのスター、ハフィーニャを絶賛
フリック、ラフィーニャを「ワールドクラス」と称賛
バルセロナのフリック監督はラフィーニャに対する非常に大きな賛辞を口にし、このブラジル人選手を世界最高峰に到達した「信じられない」才能だと表現した。今夏、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレス獲得に失敗した後、フリック監督はロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの退団を受け、元リーズ・ユナイテッドのスターを中央のストライカー起用するという大胆な決断を下した。この戦術変更は、ラ・リーガ首位に立つチームに即座に大きな成果をもたらしている。
日曜日のレバンテ戦を前に報道陣の取材に応じたフリック監督は、29歳への称賛を惜しまなかった。ドイツ人指揮官は「ラファは素晴らしいプレーをしている。彼は別次元にいる。信じられないよ。この状態の彼は、私にとって世界最高の選手の一人だ」と語った。
- Getty Images Sport
厚みと戦術的柔軟性
ラフィーニャは、ラ・リーガ開幕から4連勝、さらに週半ばのチャンピオンズリーグ勝利を飾った攻撃陣の中心的存在となっているが、フリック監督は自軍のスカッドに大きな層の厚さがあることを強調した。リーズ・ユナイテッドの元ウインガーは新たな役割で衝撃的なスタートを切っており、5試合で8ゴールを記録。ラミン・ヤマル、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミらと前線を形成し、ヨーロッパでも屈指の恐れられる攻撃ユニットの一つとなっている。
中央のポジションにおける他の選択肢について問われたフリック監督は、自身のスカッドの多様性を説明した。「ラフィーニャ、ギャビー、ハムザはそれぞれ異なるタイプだが、ほかにもさまざまな戦い方ができる」と同監督は述べた。「アンソニーとカリムもこのポジションでプレーできる。あるいはダニ・オルモもそうだ。ダニはこの2年間、そこでプレーできることを示してきた。フェルミン・ロペスも同じだ。私たちには多くの選択肢がある」
クバルシと守備の堅さ
ラフィーニャとヤマルの攻撃面での華やかさが見出しを独占する中でも、フリックはチームの守備面の改善にも言及した。ドイツ人指揮官は、10代の新星パウ・クバルシについて、その成熟ぶりとフィジカル面での成長を高く評価。若きDFは今季ここまでわずか3失点しかしていない最終ラインの主力として定着し、前線のアタッカー陣が高い位置で自由に持ち味を発揮するための土台を支えている。
フリックは守備指標について詳しく分析し、次のように語った。「毎試合のxG（期待得点）を見ると、我々の数値は良い。しかし、相手のxGも昨季よりはるかに良くなっている。これは我々にとって大きな助けになっている。私にとっては、ワールドカップ後の［クバルシ］は素晴らしいプレーをしていた。今の彼は別次元でプレーしていると思う。本当にうれしいのは、彼が自信を持っていることだが、それだけでなく非常に集中していることだ。体つきの面でも、フィジカル的に向上している。これは特にこのポジションでは非常に重要だ。そしてボールを持った時も本当に良いプレーをしていて、それが我々に大きな助けをもたらしている。そこは本当に素晴らしい」
- Getty Images Sport
勝利の勢いを維持する
バルセロナは日曜日、首位で100％の成績を維持すべくレバンテの本拠地へ乗り込む。現在、クラブは2位アラベスに勝ち点2差、宿敵レアル・マドリーに勝ち点3差をつけており、レアル・マドリーは今季序盤ですでに勝ち点を落としている。
次節に向けたチーム状況は引き続き安定しており、フリックは欧州での戦いを終えた後も新たな負傷者はいないと確認した。長期離脱中のフレンキー・デ・ヨングとルーニー・バルドグジが、引き続き試合当日のメンバーから外れる主な欠場者となっている。
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