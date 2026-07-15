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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

翻訳者：

「彼は別人のようになる」――イングランド戦を前に、リオネル・メッシの元インテル・マイアミチームメイトが明かす、大一番でのメンタリティ

特集＆コラム
リオネル・メッシ
インテルマイアミCF
アルゼンチン

リオネル・メッシは物静かな性格で知られる。だがプレーオフでの熱意は、かつてMLSでチームメイトだった選手たちの力を最大限に引き出した。

カマル・ミラーは警備員が増え始めたことで、何かがいつもと違うと感じた。2023年の夏、PSGとの契約を終えたリオネル・メッシがインテル・マイアミへ加入するという噂が広まっていた。

しばらくは単なる噂で、SNSをにぎわせるだけだった。

やがて兆候が現れ始めた。警備員が配置され、トレーニング施設に入るには暗証番号が必要になった。選手たちが背番号10をリクエストしても「使用不可」と告げられた。

そして、誰も気づかないうちにリオネル・メッシが現れた。

「彼は一番乗りで、僕たちは不意を突かれた。入るとすでに彼がいて、平静を装った」とミラーはGOALに語った。

当時、選手たちはまだメッシの圧倒的な存在感に慣れている最中だった。だが時が経つにつれ、ミラーらチームメイトは、最も緊迫した場面で彼が存在感をどう変えるかを理解し始めた。

重要な場面で彼と並んだ選手は、レベルが10倍に跳ね上がると語る。少なくともマイアミでは、メッシは多くを語らない。激励のスピーチもほとんどしない。集中すると、むしろさらに静かになる。オーラだけで勝利を掴むのだ。

「彼はあまり言葉を交わさないから、プレッシャーはむしろ内側から湧き上がってくるんだ」とミラーは語った。


  • Lionel Messi Inter Miami 2023Getty Images

    マイアミの文化を変える

    2023年、メッシがインター・マイアミに加入したとき、チームは苦境に立たされていた。イースタン・カンファレンス最下位付近に沈み、オフシーズンは夏の大規模補強を見据えてサラリーキャップの余裕を確保することに終始していた。メッシはその補強の一環であり、共同オーナーのベッカムは彼の獲得を度々示唆していた。さらにブスケツとアルバも加わった。

    現在ポートランド・ティンバーズに所属するミラーは、MLSのベテランでカナダ代表としても知られる選手だった。数か月の憶測の末、ある日突然、この2人が加入した。そしてミラーは、文字通り、その2人の間に挟まれた。

    「僕のロッカーはメッシとブスケツの間にあった。僕は座って、友達や家族に『信じられない。レジェンドの間にいる』とメッセージを送った」とミラーは語った。

    マイアミの選手たちはロッカールームでのメッシについてさまざまな噂を聞いていた。メッシをめぐる噂はいつも神話のように語られてきた。彼はインタビューをほとんどせず、多くを語らない。

    彼が英語を話すかどうかは誰も知らない。しかしミラーはすぐに、それらの噂がすべて本当だと気づいた。

    「彼についての噂や伝説は、ある意味本当だ。ロッカールームではまるで壁に止まったハエのように静かで、トレーニングやジムワークに黙々と取り組んでいる」とミラーは語った。

    • 広告
  • imago-sport-1030904674.jpgIcon Sportswire

    「信じられないフリーキック」

    しかし、メッシ加入時にはプレーオフ進出は絶望的だった。それでもマイアミには2023年リーグス・カップ制覇のチャンスがあった。リーガMXとMLSが対戦するこの大会は、チームにとって記念すべきカップ戦での快進撃とプロクラブ初トロフィー獲得の理想的な舞台だった。

    当時、プレーオフは現実的ではなく、「リーグス・カップはシーズン内のシーズンとして立て直す絶好の機会だ」とチームで話し合ったとミラーは語った。

    加入当初、メッシがどれほど影響力を発揮できるかは不透明だった。2022年W杯制覇後、PSGでの終盤戦は調整不足が指摘され、コンディションが不安視された。MLSで結果が出る保証はない。

    しかし、その懸念はすべて吹き飛んだ。

    「初戦は途中出場だったけど、最初のタッチでフリーキックを決めた」とミラーは振り返る。「本当に信じられない光景だった」。



    グループステージを突破し、ラウンド32でオーランド・シティを破った後、マイアミはアウェーでFCダラスと対戦。2－4とリードされた後半、終盤のメッシのフリーキックで同点とし、PK戦へ持ち込んだ。

    「あの試合、彼は信じられないようなフリーキックを決めた」とミラーは振り返った。

    さらに決勝のナッシュビル戦でも個人技でゴールを決め、PK戦を制した。


  • Messi PicaultGetty

    「彼は別のモードに入る」

    ファファ・ピコーも似た経緯で加入した。2025年シーズン開幕時にマイアミと契約。スピードと攻撃の直線的なプレースタイルが評価された。ヘロンズはスペースに飛び込み、アルゼンチン人選手と連携するランナーを求めていた。ピコーは理想的な人材だった。

    そして、メッシも同じモードに入ることに気づいた。2025年、マイアミはMLS、リーグス・カップ、クラブワールドカップの3戦線を戦った。メッシはMLSで記録的な活躍をし、クラブワールドカップでは欧州勢を破る原動力となった。

    「彼が別のモード、特にプレーオフモードに入るのが見て取れます。クラブワールドカップでの姿も思い起こせます。彼を見て、さらに勝ちたいという強い意欲が感じられる瞬間がいくつかあります。ノックアウトステージのような局面で、負けを許さないという状況になると、彼のもう一つの側面がより一層表れ、プレーがさらに激しくなるのがわかります」とピカウは語った。

    このウインガーは、その理由を生まれつきの競争心にあると指摘する一方で、メッシの年齢も一因ではないかと推測した。メッシは現在39歳。彼はサッカー界の何世代もの変遷を生き抜いてきた。事実、彼を取り巻くサッカーというスポーツは変化してきた。しかし、メッシは依然として、より熾烈な競争が繰り広げられていた時代の血筋を受け継いでいるのだ。

    「彼がまさにその世代出身の一人であることは明らかだ。だからこそ、この年齢でありながら、これほどの献身と努力を注ぎ込み、今もなおあのプレーを続けられているのだと思う」とピカールは語った。

    それはピコー自身にとっても励みとなった。ニューヨーク市でハイチ人の両親の間に生まれた彼は、20歳でセリエAのカリアリを去り、NASLでプロ復帰するまで無所属だった。技術ではメッシに及ばないが、不屈の精神は共有できると語る。

    「僕は何を得るにも戦わなければならなかった時代に育ち、キャリアをスタートさせた。特に僕の経歴を考えるとね。だから彼を見ると、特別な感情が湧く。僕はただそれに追い付き、トレーニングでベストを尽くし、そのレベルに近づき、その『一味違う強さ』が求められる試合に万全の態勢で臨もうとしている」と彼は語った。

    その努力は実を結び、マイアミはMLSカップを制した。ピカウも喜びを共有した。

    「彼の長いサッカー人生のほんの一瞬でも、見守るだけでなく一部になれたことは大きな喜びです」とピカウは語った。

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ワールドカップ

    アルゼンチンは苦戦が続いた。メッシの数字は輝くが、内容ではカーボベルデ、エジプト、スイス相手に苦戦。特にエジプト戦の逆転劇後、メッシは涙を流した。

    それでも時折見せる最高のプレーは健在で、ゴールデンブーツ賞の得点ランキングでも首位タイに立つ。大活躍とは言えなくても、得点王になって優勝チームを率いる可能性があるのは皮肉だ。

    ピカール氏にとって、メッシが記録を塗り替え続ける姿は胸躍る。

    「彼が新記録を樹立するたびに、私は喜びを感じる」とピカールは語った。

    他の元チームメイトもその情熱を感じ取っている。

    「彼を見るのは特別な体験だ。子供たちがいつも『オーラ』について話しているだろう？ あのオーラのことさ。彼を見ていると、特にアルゼンチンのユニフォームを着ている時は、まさにオーラに満ち溢れている。彼は一味違う選手、特別なタイプの選手で、いつでも試合の流れを一変させることができる。 だから、彼のプレーを生で観て、ボールを持った彼が何をするのかを見られるのは本当に光栄だ」と、2023年から2024年までマイアミでメッシとプレーしたCJ・ドス・サントスは語った。

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    次はイングランド戦

    間違いなく、彼はイングランドにとって頭痛の種だ。アルゼンチン対イングランドは、歴史と論争に彩られたワールドカップの象徴的な一戦だ。マラドーナの「神の手」ゴールや、シメオネへの踏みつけで退場したベッカムなど、この試合の重要性は強調しすぎることはない。

    だが2002年以降、両国は公式戦で対戦していない。メッシもイングランド戦の経験はない。それでもトーマス・トゥヘル監督は、彼を止める、あるいは勢いを鈍らせる手段を見つけることが悪夢のようだと言う。

    「（メッシをどうマークするか）について考えていた。昔ながらのマンマークを徹底するかどうかだ。実行するかは分からないが、頭に浮かんだ。 誰もがメッシの居場所を知っている。データを見ると、彼は常に一歩早く状況を把握している。ボールが足元に落ちた瞬間、即座に隙を見つける」とトゥヘル監督は試合前会見で語った。

    もちろん、トゥヘルは答えを見出せることを願っている。だが、どの試合もメッシにとって代表での最後になるかもしれない。彼は出場を決断するまでに時間を要し、次に出場するには代表キャリアを40代まで延ばす必要がある。

    チームメイトたちは、今こそ彼を称えるべきだと語る。残された試合は多くないかもしれないからだ。

    「ただそのレガシーの一部になりたいだけだ。多くの選手が『メッシと並んでプレーした』と言えるだろうが、『トロフィーを勝ち取った』と言えるのは限られている」とミラーは語った。

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