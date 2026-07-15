ファファ・ピコーも似た経緯で加入した。2025年シーズン開幕時にマイアミと契約。スピードと攻撃の直線的なプレースタイルが評価された。ヘロンズはスペースに飛び込み、アルゼンチン人選手と連携するランナーを求めていた。ピコーは理想的な人材だった。

そして、メッシも同じモードに入ることに気づいた。2025年、マイアミはMLS、リーグス・カップ、クラブワールドカップの3戦線を戦った。メッシはMLSで記録的な活躍をし、クラブワールドカップでは欧州勢を破る原動力となった。

「彼が別のモード、特にプレーオフモードに入るのが見て取れます。クラブワールドカップでの姿も思い起こせます。彼を見て、さらに勝ちたいという強い意欲が感じられる瞬間がいくつかあります。ノックアウトステージのような局面で、負けを許さないという状況になると、彼のもう一つの側面がより一層表れ、プレーがさらに激しくなるのがわかります」とピカウは語った。

このウインガーは、その理由を生まれつきの競争心にあると指摘する一方で、メッシの年齢も一因ではないかと推測した。メッシは現在39歳。彼はサッカー界の何世代もの変遷を生き抜いてきた。事実、彼を取り巻くサッカーというスポーツは変化してきた。しかし、メッシは依然として、より熾烈な競争が繰り広げられていた時代の血筋を受け継いでいるのだ。

「彼がまさにその世代出身の一人であることは明らかだ。だからこそ、この年齢でありながら、これほどの献身と努力を注ぎ込み、今もなおあのプレーを続けられているのだと思う」とピカールは語った。

それはピコー自身にとっても励みとなった。ニューヨーク市でハイチ人の両親の間に生まれた彼は、20歳でセリエAのカリアリを去り、NASLでプロ復帰するまで無所属だった。技術ではメッシに及ばないが、不屈の精神は共有できると語る。

「僕は何を得るにも戦わなければならなかった時代に育ち、キャリアをスタートさせた。特に僕の経歴を考えるとね。だから彼を見ると、特別な感情が湧く。僕はただそれに追い付き、トレーニングでベストを尽くし、そのレベルに近づき、その『一味違う強さ』が求められる試合に万全の態勢で臨もうとしている」と彼は語った。

その努力は実を結び、マイアミはMLSカップを制した。ピカウも喜びを共有した。

「彼の長いサッカー人生のほんの一瞬でも、見守るだけでなく一部になれたことは大きな喜びです」とピカウは語った。