カマル・ミラーは警備員が増え始めたことで、何かがいつもと違うと感じた。2023年の夏、PSGとの契約を終えたリオネル・メッシがインテル・マイアミへ加入するという噂が広まっていた。
しばらくは単なる噂で、SNSをにぎわせるだけだった。
やがて兆候が現れ始めた。警備員が配置され、トレーニング施設に入るには暗証番号が必要になった。選手たちが背番号10をリクエストしても「使用不可」と告げられた。
そして、誰も気づかないうちにリオネル・メッシが現れた。
「彼は一番乗りで、僕たちは不意を突かれた。入るとすでに彼がいて、平静を装った」とミラーはGOALに語った。
当時、選手たちはまだメッシの圧倒的な存在感に慣れている最中だった。だが時が経つにつれ、ミラーらチームメイトは、最も緊迫した場面で彼が存在感をどう変えるかを理解し始めた。
重要な場面で彼と並んだ選手は、レベルが10倍に跳ね上がると語る。少なくともマイアミでは、メッシは多くを語らない。激励のスピーチもほとんどしない。集中すると、むしろさらに静かになる。オーラだけで勝利を掴むのだ。
「彼はあまり言葉を交わさないから、プレッシャーはむしろ内側から湧き上がってくるんだ」とミラーは語った。