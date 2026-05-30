ブラチスラバとの第2戦で監督はスーパースターを先発させたが、トッティのアシストで1－0とリードした74分に交代。スロヴァンは終盤に同点弾を奪い、ローマは早々に大会制覇の夢を絶たれた。セリエAでもトッティがフル出場したものの、ローマは開幕3試合で未勝利に終わった。 ファンや専門家は「バルサ・ローマ」と期待したが、ルイス・エンリケにはその理想を遂げる戦力が足りていなかった。シーズン終了時、ボール支配率はユヴェントスに次ぐ2位ながら、ローマはボールを保持しても危険な攻撃に結び付けられなかった。それでもエンリケはシステム修正を拒んだ。

チームはその後も浮上できず、リーグ7位に終わった。 ファンは新監督が愛する選手を起用しないことに不満が募り、ルイス・エンリケの自宅近くで家族に暴言を吐いた。サバティーニは「彼は耐えられず、疲れ果て、1年間の休息が必要だった」と語る。最終節を前にルイス・エンリケは辞任した。 バルセロナやスペイン代表、現パリ・サンジェルマンでは華麗なサッカーと理念を融合させ成功を収めたが、ローマでは実現できなかった。ファンは1年も経たないでの解任を、ブラチスラバでの「大罪」から始まった流れの終着点と見た。