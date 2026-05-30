ルイス・エンリケの選手としての力は疑いようがありません。1991～1996年、レアル・マドリードで150試合以上に出場。その後、宿敵バルセロナへ直接移籍した数少ない選手の一人です。 その後も200試合以上に出場し、2004年に現役を引退した。
4年後、監督業に転身。バルセロナBでペップ・グアルディオラの後任となり、トップチームでの指揮を狙ったが、グアルディオラの成功によりその機会は延びた。
ルイス・エンリケの選手としての力は疑いようがありません。1991～1996年、レアル・マドリードで150試合以上に出場。その後、宿敵バルセロナへ直接移籍した数少ない選手の一人です。 その後も200試合以上に出場し、2004年に現役を引退した。
4年後、監督業に転身。バルセロナBでペップ・グアルディオラの後任となり、トップチームでの指揮を狙ったが、グアルディオラの成功によりその機会は延びた。
2011年夏、グアルディオラが退任を検討しながらも残留を決めたとき、ルイス・エンリケは限界を感じ退任を表明した。各クラブは「次のグアルディオラ」として彼を獲得しようと殺到した。 当時41歳だった彼は2011年夏、トップチーム初指揮の舞台としてASローマを選んだ。しかし、その組み合わせは1年で失敗だったと判明した。
それでもルイス・エンリケがローマでタイトルを争う条件は整っていた。前シーズンは6位だったが、新オーナーの米国人トーマス・ディベネデットが9000万ユーロの移籍予算を準備した。 ルイス・エンリケはこの資金で大規模補強に踏み切った。マーテン・ステケレンブルフ（アヤックス）、ホセ・アンヘル（ヒホン）、ガブリエル・ハインツェ（マルセイユ）、シモン・キアエル（ヴォルフスブルク）、 エリック・ラメラ（リバープレート）、ミラレム・ピヤニッチ（リヨン）、ボヤン・クルキッチ（バルセロナ）、ダニ・オスバルド（エスパニョール）、ファビオ・ボリーニ（パルマ）も加入。フランチェスコ・トッティとダニエレ・デ・ロッシを軸に、新チームが生まれた。
しかし、ある「新加入」はローマのファンに歓迎されなかった。ルイス・エンリケが元バルサのイバン・デ・ラ・ペーニャをアシスタントコーチに招いたのだ。彼は4年間ラツィオに所属しており、ジャロロッシのサポーターはそれを忘れていなかった。 ルイス・エンリケはそんな声に耳を貸さず、短いプレシーズンで新戦術をチームに植え付けようとした。彼はバルセロナ黄金期と同じ「ボール支配」と「カウンタープレス」を要求。
スポーツディレクターのヴァルテル・サバティーニはスペイン紙『AS』に「デ・ロッシが私のオフィスに来て、『彼は新しいコンセプトをたくさん打ち出しているので、まるでサッカーをしたことがないような気分だ』と言っていた」と語った。 しかし序盤は結果が出ず、バレンシアとの最終テストマッチは0-3で敗北。1週間後にはEL予選でスロヴァン・ブラチスラヴァ戦が待っていた。
「ローマにはルールがある。トッティを攻撃する者は大罪を犯し、彼を疑う者は死んだも同然だ」とサバティーニは数年後、スロバキアで起きた出来事をこう語った。ルイス・エンリケは当初、ローマのレジェンドをベンチに置いた。その行為がメディアに与える影響は、彼には明白だった。 ローマのファンは愕然とし、後半途中出場したトッティの活躍もむなしく0-1で敗れた。試合後、サバティーニは「彼はトッティをベンチに置いたことで、自らの墓穴を掘った」と語った。
ルイス・エンリケの判断はスポーツ面での合理性に基づくものだった。「極めて断固とした決断だった」と元ローマSDは語る。だが彼は、リーグ開幕前から吹き荒れる批判の強さを過小評価していた。 会見ではトッティの話題が中心となり、ルイス・エンリケ監督は当初友好的にコメントしたが、両者の不和を伝える噂もすぐに広がった。監督は「フランチェスコは私が敬愛し、尊敬する選手だ。誰とも喧嘩などしていない」と早期に火消しに努めた。
ブラチスラバとの第2戦で監督はスーパースターを先発させたが、トッティのアシストで1－0とリードした74分に交代。スロヴァンは終盤に同点弾を奪い、ローマは早々に大会制覇の夢を絶たれた。セリエAでもトッティがフル出場したものの、ローマは開幕3試合で未勝利に終わった。 ファンや専門家は「バルサ・ローマ」と期待したが、ルイス・エンリケにはその理想を遂げる戦力が足りていなかった。シーズン終了時、ボール支配率はユヴェントスに次ぐ2位ながら、ローマはボールを保持しても危険な攻撃に結び付けられなかった。それでもエンリケはシステム修正を拒んだ。
チームはその後も浮上できず、リーグ7位に終わった。 ファンは新監督が愛する選手を起用しないことに不満が募り、ルイス・エンリケの自宅近くで家族に暴言を吐いた。サバティーニは「彼は耐えられず、疲れ果て、1年間の休息が必要だった」と語る。最終節を前にルイス・エンリケは辞任した。 バルセロナやスペイン代表、現パリ・サンジェルマンでは華麗なサッカーと理念を融合させ成功を収めたが、ローマでは実現できなかった。ファンは1年も経たないでの解任を、ブラチスラバでの「大罪」から始まった流れの終着点と見た。