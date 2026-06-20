アンチェロッティ監督は、グループC最終戦でネイマールが戦列に復帰すると明言した。

「ネイマールは明日個人練習を行い、月曜日にチーム練習に合流する。スコットランド戦には出場できるだろう」と、ブラジル代表がハイチに3-0で勝った試合後に語った。