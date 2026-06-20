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「彼は出場可能だ」――カルロ・アンチェロッティ監督がコンディションの最新情報を明かし、ネイマールがスコットランド戦でブラジル代表に復帰する見通し
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トレーニングから実戦へ
ネイマールはモロッコとのグループリーグ初戦でベンチ入りしたが出場しなかった。金曜の試合を前に、ブラジル代表は、34歳のネイマールがニュージャージーに残り、2～3週間の離脱が見込まれるグレード2のふくらはぎ肉離れのリハビリを続ける と発表した。
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スコットランドで利用可能です
アンチェロッティ監督は、グループC最終戦でネイマールが戦列に復帰すると明言した。
「ネイマールは明日個人練習を行い、月曜日にチーム練習に合流する。スコットランド戦には出場できるだろう」と、ブラジル代表がハイチに3-0で勝った試合後に語った。
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絶好のタイミングでの復帰か？
ネイマールの復帰は、セレソンにとって重要な局面で実現する可能性がある。スター攻撃手のラフィーニャは、ハイチに3-0で勝利した試合の前半、ハムストリングの負傷が疑われる怪我をした。アンチェロッティ監督は、その程度は不明と認め、出場可否を判断するには「さらなる検査」が必要だと発表した。 同選手は以前もハムストリングを痛め、2025-26シーズンの終盤を欠場している。
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ブラジルが開発に着手
このニュースは、好結果が出た直後に伝えられた。ブラジルはグループC初戦でモロッコと1-1で引き分け、ベスト32進出へ勝利が必須だった。金曜夜の試合では前半だけで3得点を挙げ、余裕で勝利した。 北米で躍進を狙うブラジル代表にとって、ネイマールの復帰は大きな後押しとなる。