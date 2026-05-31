彼は優勝トロフィーを掲げた。チャンピオンズリーグ決勝の隠れた主役は、とっくにPSGを去っている。

パリがPK戦を制したあと、キンペンベは表彰式でも存在感を示した。現在カタールSCでプレーするDFは、優勝トロフィーを運び、定位置に設置。

このとき、昨夏パリからカタールへ移籍した彼がいまだチームメイトに愛されていることが明らかだった。特にヌノ・メンデスやジョアン・ネヴェスと温かく抱擁を交わした。

その後、パリの選手たちはキンペンベをトロフィー授与の場に招き、ウスマン・デンベレらは彼にトロフィーを掲げてみるよう促した。少し照れながらキンペンベはトロフィーを夜空へ上げ、チームメイトの歓声を浴びた。