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「彼は優勝しなければならない」――イングランド代表監督に就任したトーマス・トゥヘルは、ワールドカップ制覇が必須だと語った。
イングランド、60年の苦悩に終止符を打つ。
イングランド男子代表は、1966年の優勝以来、60年間タイトルを獲得できていない。
ナイトの称号を受けたガレス・サウスゲートは、この期間を最も脅威的に縮めた。彼は「スリー・ライオンズ」をワールドカップ準決勝へ導き、欧州選手権でも2大会連続で決勝に進出した。
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トゥヘル監督のイングランド代表契約がユーロ2028まで延長
ユーロ2024でスペインに敗れ、イングランド代表監督を退任した前任者に代わり、トゥヘル氏が指揮を執ることになった。彼は今夏のワールドカップまで18か月の契約に合意。予選では順調な滑り出しを見せている。
この成果を受け、FAは2028年ホームユーロを含む次期サイクルも任せることを決定。しかし、判断は早過ぎたのか。トゥヘルは「スリー・ライオンズ」の監督としてまだ公式戦で実力を示していない。
2026年ワールドカップでトゥヘル監督に求められる最低限の条件とは？
不快な質問を避けるための最低基準について問われた元イングランド代表FWファウラーは、BetMGMとの提携でGOALの独占インタビューにこう語った。 「これは私にとって少しデリケートな話題です。過去のイングランド代表は欧州選手権で2度決勝に進み、ワールドカップでも準決勝に進んだ実績があります。それでもFAは『変化が必要だ、優勝しなければならない』と表明しました。
FAは、タイトルを獲得した実績のある監督を求めていた。
私にとってサウスゲートは優れた監督だった。EUROもW杯も準決勝に進出したのは事実だ。それでもFAは優勝できる指導者を求めた。その点でトゥヘルは適任だ。
私にとって、ベスト8やベスト4でも優勝でも同じだ。彼には優勝が求められる。
彼の実力を過小評価するつもりはありません。優れた監督であり、優勝を狙うのは当然です。全力で挑み、勝つ力もあります。それでもFAが求めたのは「大会を勝ち抜ける指導者」でした。その大会が今始まろうとしているのです。 彼は優勝しなければならないと思う。」
- AFP
トゥヘルは、ロブソン、エリクソン、サウスゲートが失敗した場所で成功できるか？
トゥヘルは、自身が置かれているプレッシャーと期待を痛感している。約60年前、ボビー・ムーアがウェンブリーでワールドカップを掲げて以来、イングランドはサッカーの栄光が再び「故郷へ帰る」ことを夢見てきた。
ドン・レヴィ、ボビー・ロブソン、テリー・ヴェナブルズ、グレン・ホドル、スヴェン・ゴラン・エリクソン、ファビオ・カペッロと、歴代の監督も「スリー・ライオンズ」を優勝に導くことはできなかった。
その流れを断ちたいトゥヘル監督は、ニュージーランド、コスタリカとの親善試合後、6月17日にテキサス州AT&Tスタジアムでクロアチアと対戦する。グループLではガーナ、パナマとも戦い、早期に勢いを築き決勝トーナメント進出を狙う。