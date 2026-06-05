「彼は優勝しなければならない」――イングランド代表監督に就任したトーマス・トゥヘルは、ワールドカップ制覇が必須だと語った。

不快な質問を避けるための最低基準について問われた元イングランド代表FWファウラーは、BetMGMとの提携でGOALの独占インタビューにこう語った。 「これは私にとって少しデリケートな話題です。過去のイングランド代表は欧州選手権で2度決勝に進み、ワールドカップでも準決勝に進んだ実績があります。それでもFAは『変化が必要だ、優勝しなければならない』と表明しました。

FAは、タイトルを獲得した実績のある監督を求めていた。

私にとってサウスゲートは優れた監督だった。EUROもW杯も準決勝に進出したのは事実だ。それでもFAは優勝できる指導者を求めた。その点でトゥヘルは適任だ。

私にとって、ベスト8やベスト4でも優勝でも同じだ。彼には優勝が求められる。

彼の実力を過小評価するつもりはありません。優れた監督であり、優勝を狙うのは当然です。全力で挑み、勝つ力もあります。それでもFAが求めたのは「大会を勝ち抜ける指導者」でした。その大会が今始まろうとしているのです。 彼は優勝しなければならないと思う。」



