ブラッドリー・バルコラが、パリ・サンジェルマンからリヴァプールへの移籍を正式に完了し、アンフィールドでは背番号29を着けることになった。フランス代表の同選手は、リヴァプールの攻撃陣を強化するためにマージーサイドへ加わり、クラブと代表の両方でなじみのある面々と再会する。

今回の移籍により、バルコラは再びフランス人FWウーゴ・エキティケとチームメートになる。両者はフランス代表の環境に加え、パリでともに過ごした時期を通じても面識がある。

エキティケとともに赤いユニフォームに身を包むバルコラは、リヴァプールでニコラ・アネルカ、ジブリル・シセが築いてきたフランス人アタッカーの系譜に連なる新たな存在となる。