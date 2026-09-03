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「彼は僕を待っていた！」 なぜブラッドリー・バルコラは、ウゴ・エキティケとフランス代表でコンビを組むまで2027年まで待たなければならないのか
- APL
バルコラ、アンフィールド移籍が完了
ブラッドリー・バルコラが、パリ・サンジェルマンからリヴァプールへの移籍を正式に完了し、アンフィールドでは背番号29を着けることになった。フランス代表の同選手は、リヴァプールの攻撃陣を強化するためにマージーサイドへ加わり、クラブと代表の両方でなじみのある面々と再会する。
今回の移籍により、バルコラは再びフランス人FWウーゴ・エキティケとチームメートになる。両者はフランス代表の環境に加え、パリでともに過ごした時期を通じても面識がある。
エキティケとともに赤いユニフォームに身を包むバルコラは、リヴァプールでニコラ・アネルカ、ジブリル・シセが築いてきたフランス人アタッカーの系譜に連なる新たな存在となる。
- Getty Images
エキティケからの秘密のメッセージ
「彼は僕を待っていた」 リヴァプールの選手として初の公式インタビューで、バルコラは、夏の移籍市場を通じてエキティケがこの移籍の可能性を常に意識させる存在だったと明かした。2人のFWは、両クラブ間の交渉が進む中でも定期的に連絡を取り合っていた。
バルコラは、アンフィールドでピッチ上での再会を心待ちにしていたエキティケが、契約合意の状況を絶えず確認してきたことを認めた。
「フランス代表と以前所属していたクラブで知り合ったウーゴと話すことができた」と、バルコラは『Liverpoolfc.com』に語った。「彼は僕が契約にサインするのを待っていて、僕が来るのかどうかをよくメッセージで聞いてきた。彼とまた一緒になって、共にプレーできるのが待ちきれない。もう彼には決まったと伝えた」
- Getty Images Sport
レ・ブルーのレガシーを受け継ぐ
バルコラとエキティケは、名高い赤いユニフォームをまとったフランス人得点者たちの輝かしい伝統に、新たな1ページを加えている。その系譜は2002年1月に始まった。ニコラ・アネルカがジェラール・ウリエ率いるチームにレンタル移籍で加入し、エバートン、フラム、イプスウィッチ・タウン戦で重要なゴールを決め、リヴァプールのプレミアリーグ2位フィニッシュに貢献した。
その後、ジブリル・シセは2004年にオセールから移籍し、クラブの語り草としての地位を確立した。シセは79試合で24ゴールを記録し、リヴァプールの2005年UEFAチャンピオンズリーグ制覇と2006年FAカップ優勝で重要な役割を果たした。
- Getty
ピッチ上でのパートナーシップはいったん保留に
移籍は完了し、バルコラはトップチームでのフルメニューに合流しているが、新たな攻撃コンビがピッチでそろってプレーするまでには時間を要する。エキティケは現在、2026年4月のパリ・サンジェルマン戦で負ったアキレス腱断裂により戦列を離れている。
手術後、エキティケには推定8～10カ月のリハビリ期間が必要とされている。このストライカーが実戦復帰するのは、2026-27シーズン後半戦を前にした2026年12月下旬、あるいは2027年初頭になる見通しだ。
サポーターは、バルコラとエキティケがピッチ上で連係し、メルシーサイドでの記憶に残る時代にアネルカとシセが生み出した象徴的な瞬間に並ぶ場面を目にするまで、辛抱強く待たなければならない。
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