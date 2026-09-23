エヴァートンのセンターバック、ジャラッド・ブランスウェイトは、スペインとのUEFAネーションズリーグに向けてセント・ジョージズ・パークでイングランド代表に復帰したことを祝った。度重なるハムストリングの問題を受け、24歳の同選手はドイツで4週間にわたる専門的かつ包括的なリハビリテーション・プログラムに取り組み、身体と脳機能の両面を強化した。

ブランスウェイトは、夏の休暇中にこの型破りな治療法を提案したエヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督を称賛した。

この左利きのDFは現在、トーマス・トゥヘル監督の新体制となった代表チームで自身の地位を確立することを目指している。