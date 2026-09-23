AFP
翻訳者：
「彼は僕のヒーローだった！」。ジャラッド・ブランスウェイトが、スペイン戦を前にセルヒオ・ラモスから意外な影響を受けていたことを明かす。
ブランスウェイト、ドイツでのリハビリで突破口を開きイングランド代表に復帰
エヴァートンのセンターバック、ジャラッド・ブランスウェイトは、スペインとのUEFAネーションズリーグに向けてセント・ジョージズ・パークでイングランド代表に復帰したことを祝った。度重なるハムストリングの問題を受け、24歳の同選手はドイツで4週間にわたる専門的かつ包括的なリハビリテーション・プログラムに取り組み、身体と脳機能の両面を強化した。
ブランスウェイトは、夏の休暇中にこの型破りな治療法を提案したエヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督を称賛した。
この左利きのDFは現在、トーマス・トゥヘル監督の新体制となった代表チームで自身の地位を確立することを目指している。
- Anadolu Agency
エヴァートンのスターが幼少期の憧れとしてセルヒオ・ラモスを明かす
スペイン戦を前にした記者会見で、ブランスウェイトは自身にとって最大の手本となるサッカー選手として、元レアル・マドリー主将のセルヒオ・ラモスを挙げた。エバートンのセンターバックは、幼い頃にエル・クラシコを見ながら、ラモスの激しいタックル、リーダーシップ、そして得点力に憧れていたことを振り返った。
ブランスウェイトは、スペインのレジェンドを自身のプレーの手本にしたことで、総合力の高い守備者としてのスタイルを築く助けになったと説明した。
「子どもの頃は、レアル・マドリーとバルセロナの試合をたくさん見ていた」とブランスウェイトは語った。「セルヒオ・ラモスがどれほど偉大なリーダーだったか、どんなにアグレッシブなDFだったかを見ていたし、彼はたくさんゴールも決めていた。総合力のある選手だったので、自分のプレーの手本にするには本当に良い存在だったと思う」
トゥヘル、ネーションズリーグの全日程で完全勝利を要求
ブランスウェイトは、合宿地に到着した際にトーマス・トゥヘル監督がチームに明確に伝えた指示の内容を明かした。トゥヘル監督は、選手たちに自分たち本来の持ち味を発揮するよう求めるとともに、主要大会を前に勝者の文化を築くため、ネーションズリーグでの完全優勝を目標に据えた。
指揮官は、トロフィーを勝ち取ることがチームの結束とトップレベルの勢いを直接生み出すと強調した。
「監督からのメッセージは、この大会を最後まで勝ち抜いて優勝することだった」とブランスウェイトは付け加えた。「ネーションズリーグで優勝できれば、僕たちにとって非常に大きなプラスになる。メッセージは、10試合を最後まで戦い抜き、そのすべてで結果を出すことだった」
- Getty Images Sport
イングランドがウェンブリーでスペイン相手にタイトル獲得を狙う
イングランドはスペインとの厳しい戦術的テストに臨む。ブランスウェイトは1対1の局面で守備能力を示したい考えだ。左利きのDFは、戦術面でのバランス、背後へのボールへの対応力、そして空中戦での強さをイングランドにもたらすことを目指している。
エヴァートンのチームメートであるジョーダン・ピックフォードと再び合流したブランスウェイトは、代表で長期的に先発の座を確立することを見据えている。
イングランドはネーションズリーグの日程に突入するにあたり、グループ首位確保を目標にしている。
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