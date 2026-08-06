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「彼は僕にとってとても重要な人物だ」 ジョアン・ペドロがチェルシーの新戦力を称賛、シャビ・アロンソはスタンフォード・ブリッジ改革を計画へ
西ロンドンで再会した師弟関係
ペドロが、チェルシーの新戦力ウェルベックとの深い個人的な絆について明かした。ベテランFWは、自身がプレミアリーグでの生活に適応するうえで重要な役割を果たしたという。2人のFWが再びチームメートとなるのはこれで3度目で、これまでワトフォードとブライトンでも同じロッカールームを共有していた。
クラブのプレシーズンツアー先で取材に応じたペドロは、35歳FWの人柄と影響力を絶賛した。ペドロはチェルシーの公式ウェブサイトに対し、「個人的に、ダニーは僕の人生においてとても重要な存在だ」と語った。「イングランドに来た時、僕は英語を話せなかった。でも彼はいつも僕のそばにいて、支え、成長できるように助けてくれた。
「そして今、一緒にプレーするのは3度目になる。彼が以前僕にしてくれたように、今度はチームの全員を支えてくれると思う」
- AFP
ウェルベック、アロンソ率いる新生チェルシーでの役割
ベテランの域にあるとはいえ、ウェルベックはブライトンで13ゴールを挙げた実りあるシーズンを経て、スタンフォード・ブリッジに加入した。チェルシーは2年契約でその獲得に向け、700万ポンド前後の移籍金を支払ったとみられており、アロンソにとって切望されていた経験値をもたらす存在となる。
新体制の下で、この2人はすでにピッチ上での連係構築を始めている。というのも、ウェルベックはペドロとともに先発出場していたからだ。水曜日に行われたユヴェントス戦で、クラブはプレシーズンの一戦を0-1で落としている。チームメートの加入について語ったペドロは、次のように付け加えた。「ダニーはこういう男だ。とても助けになってくれるし、自分の周りにいる全員とチームにとってベストなことを望んでいる。彼がトッププレーヤーであることは誰もが知っている。また一緒にプレーするのが楽しみだし、グループにとってもとても良い存在になると思う」
カイセド、ベテランFWの影響力を称賛
ペドロだけが、ウェルベックがチェルシーの青いユニフォームを着る姿を見て喜んでいる元ブライトンの主力ではない。3年前に英国史上最高額の移籍金で南海岸のクラブから移籍したMFモイセス・カイセドも、このストライカーの加入を温かく歓迎した。
カイセドはプレシーズンの準備期間中、次のように説明した。「彼がここに来たとき、契約が決まったのが本当にうれしくて、僕は彼をハグしたんだ。選手としても人としても、ダニーは最高だ。僕がブライトンに来たとき、彼は本当にたくさん助けてくれた。僕にとってとても重要な存在だったし、その彼がここチェルシーにいるのはうれしいことだ。
彼がここにいてくれて本当にうれしいし、間違いなく僕たちを大いに助けてくれる。彼のメンタリティーがあれば、すべてを備えているし、僕たちにとってとても重要な存在になるはずだ」
- AFP
新加入選手に「この上ない誇り」
ウェルベックにとってこの移籍は、イングランド屈指のビッグクラブを渡り歩いてきた輝かしいキャリアにおける、最後の大きな章となる。FWは、チェルシーを代表する機会は断ることのできないものだったと明かし、その決め手としてアロンソとの会話を挙げた。
「チェルシーからの関心を耳にした時、本当にこの上ない誇りで満たされた」とウェルベックは述べた。「すでに何人かの選手とは知り合いだし、監督とも素晴らしい会話ができていて、もうつながりを感じている。自分の中にはまだ燃えるものがあるし、このクラブのためにすべてを捧げて、チェルシーの皆さんとサポーターに誇りに思ってもらえるよう全力を尽くす準備はできている」
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