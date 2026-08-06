ペドロだけが、ウェルベックがチェルシーの青いユニフォームを着る姿を見て喜んでいる元ブライトンの主力ではない。3年前に英国史上最高額の移籍金で南海岸のクラブから移籍したMFモイセス・カイセドも、このストライカーの加入を温かく歓迎した。

カイセドはプレシーズンの準備期間中、次のように説明した。「彼がここに来たとき、契約が決まったのが本当にうれしくて、僕は彼をハグしたんだ。選手としても人としても、ダニーは最高だ。僕がブライトンに来たとき、彼は本当にたくさん助けてくれた。僕にとってとても重要な存在だったし、その彼がここチェルシーにいるのはうれしいことだ。

彼がここにいてくれて本当にうれしいし、間違いなく僕たちを大いに助けてくれる。彼のメンタリティーがあれば、すべてを備えているし、僕たちにとってとても重要な存在になるはずだ」



