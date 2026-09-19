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「彼は信じられない才能だ！」。チェルシーのいら立ちが強まる中、ジェイミー・レドナップがシャビ・アロンソにエステヴァオを巡る明確な警告を送った。
ブレントフォードでの大敗
チェルシーのアロンソ監督は、金曜夜のロンドンのライバル、ブレントフォード戦で0-3の大敗を喫し、批判の高まりに直面している。チェルシーの守備のもろさは今回も厳しく露呈し、今季プレミアリーグ5試合すべてで少なくとも2失点を喫している不振の記録をさらに伸ばした。
一方で、チェルシーの新たな攻撃ユニットは今季開幕を印象的な形でスタートさせたものの、ウェストロンドンでは完全に不発に終わった。負傷中のストライカー、ジョアン・ペドロが膝の問題で欠場したことは、アロンソの現在の戦術的セットアップに潜む欠陥の可能性を浮き彫りにした。
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レドナップ、アロンソの戦術的選択に疑問呈す
元MFのレドナップ氏は、チェルシーの最近の不振を打開する解決策が、現時点ではベンチに座っている可能性があると考えている。解説者として活動する同氏は、アロンソ監督がブラジル人タレントのエステヴァオを先発メンバーで起用することに消極的な姿勢を公に疑問視した。ブレントフォード戦で意気消沈する敗戦を喫した後、『Sky Sports』の取材に応じたレドナップ氏は、このスペイン人指揮官の硬直的なアプローチに異議を唱えた。
「エステヴァオを見れば、このチームで起用しないには惜しいほどの選手ではないかと思う」と同氏は語った。「彼は信じられない才能の持ち主だが、モーガン・ロジャーズ、コール・パーマー、ジョアン・ペドロがいる中で、どうやって彼をチームに入れるのか。これが彼が解決しなければならない問題だ」
プレミアリーグでの出場時間を巡る争い
エステヴァオは、アロンソの厳格な体制の下で継続的にプレー機会を得るのに非常に苦しんでいる。高く評価されるアタッカーは今季、公式戦でわずか23分間しかプレーしておらず、リーグ戦では終盤の途中出場4試合にとどまっている。
アロンソが3バックのシステムを明確に好んでいることで、伝統的なウイングの選手にとってのチャンスは大きく制限されている。現在はペドロ・ネトが右ウイングバックでプレーしており、反対サイドではペップ・チャバリアとジョレル・ハトが負荷の大きい守備の役割を分担している。
中央の攻撃的なエリアでは、コール・パーマーとモーガン・ロジャーズが、監督にとって議論の余地のない第一選択肢として確固たる地位を築いている。2人はここまで主力ストライカーの後方で全試合に先発しており、その結果、エステヴァオはトップチームの周辺に追いやられている。
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エステヴァオ、1月退団の可能性が浮上
若きブラジル人FWは、出場機会の継続的な不足が重荷になっていると報じられている。今月初めの報道では、エステヴァンがスタンフォード・ブリッジでの限定的な役割に対する懸念を強めており、来たる1月の移籍市場で自身の長期的な将来を見極める可能性があると伝えられていた。
チェルシーとアロンソは今後、直近の不振や戦術面での調整の可能性について振り返る十分な時間を得ることになる。チェルシーは長い3週間のインターナショナルブレイクを経て、ボーンマス戦でようやくプレミアリーグに戻る。
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