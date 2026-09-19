エステヴァオは、アロンソの厳格な体制の下で継続的にプレー機会を得るのに非常に苦しんでいる。高く評価されるアタッカーは今季、公式戦でわずか23分間しかプレーしておらず、リーグ戦では終盤の途中出場4試合にとどまっている。

アロンソが3バックのシステムを明確に好んでいることで、伝統的なウイングの選手にとってのチャンスは大きく制限されている。現在はペドロ・ネトが右ウイングバックでプレーしており、反対サイドではペップ・チャバリアとジョレル・ハトが負荷の大きい守備の役割を分担している。

中央の攻撃的なエリアでは、コール・パーマーとモーガン・ロジャーズが、監督にとって議論の余地のない第一選択肢として確固たる地位を築いている。2人はここまで主力ストライカーの後方で全試合に先発しており、その結果、エステヴァオはトップチームの周辺に追いやられている。