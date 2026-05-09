バルセロナのフリック監督は、日曜日のラ・リーガの試合を前に、レアル・マドリードに復帰するエムバペを絶賛した。会見では「エムバペがいない方がチームがまとまる」との質問が出たが、フリックは27歳のスターを力強く擁護した。

「ムバッペがいない方がマドリードはうまくいく？彼は世界最高の一人だ。冗談じゃない」とため息交じりに語った。フリックは、ムバッペの有無で戦術がどうあれ、彼の存在自体が試合を大きく変えると強調した。