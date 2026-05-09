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「彼は信じられないほど才能がある」――ハンス・フリック監督はキリアン・エムバペへの批判を笑い飛ばし、バルセロナ指揮官は「レアル・マドリードはエムバペがいなくても問題ない」という見方を否定した。

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バルセロナ 対 レアル・マドリー

バルセロナのハンス・フリック監督は、キリアン・エムバペ不在の方がレアル・マドリードのチームワークが向上するという意見を一蹴し、エムバペを擁護した。スペインの2大クラブが重要な「エル・クラシコ」を控える中、フリック監督はエムバペ不在時のレアルのパフォーマンスが向上するという見方を否定した。

  • フリック監督が「世界最高の選手」ムバッペを称賛

    バルセロナのフリック監督は、日曜日のラ・リーガの試合を前に、レアル・マドリードに復帰するエムバペを絶賛した。会見では「エムバペがいない方がチームがまとまる」との質問が出たが、フリックは27歳のスターを力強く擁護した。

    「ムバッペがいない方がマドリードはうまくいく？彼は世界最高の一人だ。冗談じゃない」とため息交じりに語った。フリックは、ムバッペの有無で戦術がどうあれ、彼の存在自体が試合を大きく変えると強調した。

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    世界一危険なフィニッシャー

    フリック監督は、ムバッペがバルセロナ守備陣に与える脅威を指摘した。「彼はピッチで驚異的な才能を示し、どんな状況でも危険だ」

    「ゴール前では世界一で、ペナルティエリア内外を問わず脅威だ」と語り、この重要なクラシコを前に27歳の選手への敬意を改めて示した。

  • ムバッペのクラシコでの活躍

    レアル・マドリード加入後、ムバッペはラ・リーガのクラシコに3度出場。チームは1勝2敗だったが、彼は3試合で4得点を挙げた。

    チームの結果は波があったものの、ムバッペ個人は3試合で4得点を挙げるなど、依然としてトップレベルにある。公式戦全体では、昨季のコパ・デル・レイ決勝やスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝でも得点を記録しており、その影響力はさらに顕著だ。


  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    優勝を懸けた一戦

    バルセロナは現在11ポイント差で首位。今回の「エル・クラシコ」で勝つか引き分けると、事実上優勝が決まる。一方、復帰したムバッペを擁するレアル・マドリードが勝てば、祝賀は先送りとなり、内部の不和や怪我に苦しむマドリードに大きな自信となる。


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