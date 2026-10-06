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「彼は信じられないほどの模範だ」 リオネル・スカローニ、感動的な別れの準備を進めるアルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシを「現象」と称賛
メッシ、感情的な代表引退試合へ প্রস্তু備
メッシは水曜日にアルゼンチンがベナンと親善試合を戦う際、代表キャリアに別れを告げる準備ができている。39歳のメッシは、ブエノスアイレスのエスタディオ・モヌメンタルで、代表として最後にピッチに立つことになる。この記念すべき一戦は、アルゼンチンサッカーの歴史における重要な瞬間を意味する。
この試合はメッシの輝かしいキャリアを祝う場として企画されており、2022年ワールドカップを制したメンバーも、主将が代表に別れを告げる姿を見届けるため招待されている。金曜日に故郷ロサリオへ到着した後、バロンドールを8度受賞したメッシは先週チームに合流。すでに最後のトレーニングを終えており、この歴史的一戦で先発する見込みだ。
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スカローニ、比類なきアルゼンチン主将に敬意を表す
アルゼンチン代表のスカローニ監督は、最も大きな影響力を持つ選手にいち早く敬意を表し、この機会を取り巻くノスタルジーを認めた。ベテランFWが国際舞台で二度と再現されることのないレガシーを残したと称賛している。
「メッシは比類なきものを残していく」と、スカローニ監督は『ESPN』の引用として語った。「我々はプレーを続けなければならないが、彼がピッチにいる感覚は唯一無二だ。サッカーのピッチで彼のようなものを伝えられる選手を、私は他に見たことがない。それこそが、我々が恋しく思うものになる」
記録破りの国際舞台でのレガシーを残して
メッシは国際舞台を去るにあたり、驚異的な数のタイトルを手にしている。そのレガシーには2022年ワールドカップ、コパ・アメリカ2度の優勝、オリンピック金メダル、そしてA代表207試合で比類なき125ゴールが含まれる。
この別れのイベントでは、メッシが長年ともに戦ってきたロドリゴ・デ・パウル、ジオバニ・ロ・チェルソ、ニコラス・オタメンディと再会する。3人は2026年ワールドカップ後に引退する。一方で、パウロ・ディバラ、ナウエル・モリーナ、アレハンドロ・ゴメスはブエノスアイレスに姿を見せない。
感情的な別れではあるが、スカローニは未来に自信を示し、こう語っている。「彼がそこにいなくなる今、残るのは郷愁だけだ。彼は信じられない手本だ。誰よりも先に来て、最後に帰る。どれほど自己管理をしているか、どの試合にもどう向き合うか。
プレーを見れば彼が別格だと分かるが、チームメートにしか見えない部分もある。そして彼は、これ以上ない最高の手本だ。彼は残した、いや、あと1試合あるから残しつつあると言うべきかもしれないが、とにかく比べようのないものを残した」
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アルゼンチンの新時代を見据えて
今、避けて通れない問いは、アルゼンチンがその精神的支柱なしで世界のトップ層にとどまり続けられるかどうかだ。アルゼンチンはかつて、ディエゴ・マラドーナの引退後に35年間のタイトル空白を経験している。
メッシ時代の後、エミリアーノ・マルティネスやエンソ・フェルナンデスといった確立された主力たちは、ニコ・パスやジャンルカ・プレスティアーニを含む刺激的な新世代の才能に支えられる形となっている。
ポスト・メッシ時代のアルゼンチンにとって最初の大きな試練は、2028年のコパ・アメリカで訪れる。スカローニがその時も指揮を執っているかは依然として不透明だが、このチームはさらなるタイトル獲得を争うだけの戦力を備えているように見える。
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