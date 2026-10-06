メッシは国際舞台を去るにあたり、驚異的な数のタイトルを手にしている。そのレガシーには2022年ワールドカップ、コパ・アメリカ2度の優勝、オリンピック金メダル、そしてA代表207試合で比類なき125ゴールが含まれる。

この別れのイベントでは、メッシが長年ともに戦ってきたロドリゴ・デ・パウル、ジオバニ・ロ・チェルソ、ニコラス・オタメンディと再会する。3人は2026年ワールドカップ後に引退する。一方で、パウロ・ディバラ、ナウエル・モリーナ、アレハンドロ・ゴメスはブエノスアイレスに姿を見せない。

感情的な別れではあるが、スカローニは未来に自信を示し、こう語っている。「彼がそこにいなくなる今、残るのは郷愁だけだ。彼は信じられない手本だ。誰よりも先に来て、最後に帰る。どれほど自己管理をしているか、どの試合にもどう向き合うか。

プレーを見れば彼が別格だと分かるが、チームメートにしか見えない部分もある。そして彼は、これ以上ない最高の手本だ。彼は残した、いや、あと1試合あるから残しつつあると言うべきかもしれないが、とにかく比べようのないものを残した」