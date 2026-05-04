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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

翻訳者：

彼は依然として初出場の機会を待っている。一方、VfBシュトゥットガルトが今夏獲得した新戦力には、別のブンデスリーガクラブが興味を示している。

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ノア・ダービッチはVfBシュトゥットガルトでまだ出場していないが、別のブンデスリーガクラブが興味を示している。

ビルト』紙によると、VfLヴォルフスブルクは攻撃的選手を獲得しようとしている。 

  • 降格危機のヴォルフスブルクに、ダルビッシュの古巣SCフライブルクという新ライバルが登場した。 ダルビッチは19歳。昨夏バルセロナ加入後、トップチームデビューはなく3部Bチームでプレー。契約は2029年までだが、移籍の可能性もある。

    シュトゥットガルトは移籍金を300万ユーロ超に設定しているが、2部や海外へのレンタルが現実的な選択肢だ。 

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    ヴォルフスブルク：ダルビッシュにとって降格はプラスか？

    その点、ヴォルフスブルクはヨーロッパリーグ準決勝進出のフライブルクに対し、わずかな優位があるかもしれない。VfLは残り2節で16位に沈み、残留圏（ブレーメン、ケルン）とは6ポイント差で、残留は理論上の可能性のみだ。視線は下位に向けられている。 17位のザンクト・パウリとは勝ち点で並び、最下位1.FCハイデンハイムとも3ポイント差しかない。 

    最終節にはヴォルフスブルク対ザンクト・パウリの直接対決が予定されている。今週末、ヴォルフスブルクはホームでバイエルン・ミュンヘンと対戦する。 

    さらにVfBは、3.リーガで10ゴール4アシストを記録したダルヴィッチとの長期契約を希望している。 「ノアは準備ができている。最近は本当に良い成長を見せている」とシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス監督は2月末に『Bild』紙に語った。ドイツU-21代表の彼にトップチームでの出場をほのめかし、「彼の成長には非常に満足している。高いレベルで任務を担う資質がある。この道を歩み続けなければならない」と続けた。

  • ダルビッシュ：2. ブンデスリーガから多数の関心を集めている？

    昨夏、バルセロナBから100万ユーロでシュトゥットガルトに移籍したダルビッシュは、いまだトップチームデビューを果たしていない。ホーネス監督が起用したのは第2節のグラッドバッハ戦だけだ。それでも、レンタル移籍が最善とされている。Skyによると、2.ブンデスリーガの複数クラブが関心を示しているという。 

    ダルヴィッチは2017～2023年、フライブルクのユースでプレー。2023年にはドイツU-17代表の主将として欧州選手権とワールドカップを制し、注目された。 この間、彼はブライスガウからバルセロナへ大胆に移籍し、親善試合でロベルト・レヴァンドフスキらとプレーしてトップチームを経験した。 

  • ノア・ダービッチ：VfBシュトゥットガルトIIの成績データと統計

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