その点、ヴォルフスブルクはヨーロッパリーグ準決勝進出のフライブルクに対し、わずかな優位があるかもしれない。VfLは残り2節で16位に沈み、残留圏（ブレーメン、ケルン）とは6ポイント差で、残留は理論上の可能性のみだ。視線は下位に向けられている。 17位のザンクト・パウリとは勝ち点で並び、最下位1.FCハイデンハイムとも3ポイント差しかない。

最終節にはヴォルフスブルク対ザンクト・パウリの直接対決が予定されている。今週末、ヴォルフスブルクはホームでバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

さらにVfBは、3.リーガで10ゴール4アシストを記録したダルヴィッチとの長期契約を希望している。 「ノアは準備ができている。最近は本当に良い成長を見せている」とシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス監督は2月末に『Bild』紙に語った。ドイツU-21代表の彼にトップチームでの出場をほのめかし、「彼の成長には非常に満足している。高いレベルで任務を担う資質がある。この道を歩み続けなければならない」と続けた。