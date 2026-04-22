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「彼は何でもできる！」――マンチェスター・シティのラヤン・シェルキはラミネ・ヤマルより「優れている」とラ・リーガのスター選手
ビジャレアルのスター選手による大胆な発言
スペインで歴史的ブレークを果たしたヤマルが話題になる一方、ミカウタゼはシェルキのほうが才能があると指摘する。リヨン時代にシェルキとロッカールームを共にしたミカウタゼは、国内リーグや国際大会で両選手のプレーを間近で見てきた。Canal+のドキュメンタリーで、このジョージア代表は、ヤマルよりシェルキを高く評価するとためらわなかった。
- AFP
マンチェスター・シティのスター選手の多才さ
ミカウタゼは、チェルキがスペイン人選手より優れる点はプレーの多様性だと語る。ヤマルはスピードとドリブルで評価されるが、最終ライン付近でのプレーではチェルキの方が完成されていると見る。
その理由について、ビジャレアルのストライカーは、チェルキが利き足に左右されずプレーできる点が試合の流れを変えると言う。「選手として、こういう選手のプレーは見ていて楽しい。チェルキはヤマルより優れている」とミカウタゼは語った。
「彼は何でもできる」
ミカウタゼは、チェルキがDFにとって厄介な理由を具体的に語った。ヤマルが右足を鍛えている一方、チェルキは生まれつき両利きで、狭いスペースでも軽やかに動き回れると指摘した。
ミカウタゼは続けた。「シェルキはシェルキだ。両足を自在に使い、視野が広く、得点もアシストもできる。セットプレーも担当する。何でもできる選手だ。」
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リヨンでの生活の後
ミカウタゼとシェルキは異なる事情でリヨンを去った。ジョージア人FWミカウタゼは1年で退団したことを「辛い思い出」と語る。だがスペインでは36試合11得点を挙げ、3位ビジャレアルの堅実な成績を支えている。
一方、シェルキは夏にリヨンからプレミアリーグに移籍し、27試合で4ゴール10アシストを記録。マンチェスター・シティの優勝争いに貢献しており、週半ばのバーンリー戦でも出場が期待される。