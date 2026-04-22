「彼は何でもできる！」――マンチェスター・シティのラヤン・シェルキはラミネ・ヤマルより「優れている」とラ・リーガのスター選手

ミカウタゼは、チェルキがスペイン人選手より優れる点はプレーの多様性だと語る。ヤマルはスピードとドリブルで評価されるが、最終ライン付近でのプレーではチェルキの方が完成されていると見る。

その理由について、ビジャレアルのストライカーは、チェルキが利き足に左右されずプレーできる点が試合の流れを変えると言う。「選手として、こういう選手のプレーは見ていて楽しい。チェルキはヤマルより優れている」とミカウタゼは語った。