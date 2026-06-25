「彼は伝説だ！」W杯のカリスマが、おとぎ話のような引退を飾った。

すでにグループ首位が確定していた共催国メキシコは、チェコを3-0（0-0）で下した。オチョアは78分、8万人の大歓声を浴びながらラウル・ランゲルに代わり出場。6度目のW杯でキャプテンマークを巻いた。 90分+4にはアルバロ・フィダルゴの3点目をロングキックでアシストし、両腕を突き上げて観客を沸かせた。

ハビエル・アギーレ監督は「彼は世界サッカーのレジェンドであり、メキシコ人だ」と絶賛。スコアに関係なく起用するつもりだったとし、「メモは必ずプレーするべきだった。早起きしてジムに通い、諦めずチームを鼓舞する。かつてないほど調子がいい」と語った。

大会前にW杯後に引退すると表明していたオチョアは「出場すれば全力で臨む。結果も雰囲気も最高だった」と話し、「ファンからの愛情がすべて。友情や尊敬、前向きな思い出を持ち帰りたい」と締めくくった。