40歳の選手は、アフリカ代表がスペインと0-0で引き分けた試合でヒーローとなり、テレビ局の呼びかけで大会のソーシャルメディアスターになった。そして今、名門クラブから契約オファーを受けたようだ。
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翻訳者：
彼は今大会の最大のヒーローの一人と見なされている！40歳の選手に新たな契約が舞い込む見込みだ
移籍専門家のゲルマン・ガルシア・グロヴァ氏がアルゼンチンのTyC Sportsで、チリのコロ・コロがフリーのGKを獲得すると報じた。
ヴォジーニャは直近までポルトガル2部GDチャヴェスでプレーし、6月末に契約満了となった。同氏はすでにオファーを受け入れ、チリ屈指の名門でプレーすることに強い関心を示している。W杯期間中、彼はTyC Sportsの取材に「体調が許せばあと1〜2年プロとして続けたい」と語っていた。
- (C)Getty Images
Instagramのアカウントが急騰：ヴォジーニャがヴィルツとムシアラを圧倒
カーボベルデとヴォジーニャは、ワールドカップで無敗のまま決勝トーナメントに進出した。スペイン戦での大番狂わせに続き、ウルグアイ戦とサウジアラビア戦は引き分け。16強戦では前回王者のアルゼンチンと延長戦の末、2－3で敗れた。
特にヴォジーニャの活躍は大会中ネット上で大きな話題となり、スペイン戦から約1か月後の7月18日時点ではフォロワーが2940万人に達した。 ドイツで人気の高いジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツのフォロワー数を合わせても1260万にとどまる。W杯開幕時は約5万人だった。
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