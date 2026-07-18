彼は今大会の最大のヒーローの一人と見なされている！40歳の選手に新たな契約が舞い込む見込みだ

移籍専門家のゲルマン・ガルシア・グロヴァ氏がアルゼンチンのTyC Sportsで、チリのコロ・コロがフリーのGKを獲得すると報じた。

ヴォジーニャは直近までポルトガル2部GDチャヴェスでプレーし、6月末に契約満了となった。同氏はすでにオファーを受け入れ、チリ屈指の名門でプレーすることに強い関心を示している。W杯期間中、彼はTyC Sportsの取材に「体調が許せばあと1〜2年プロとして続けたい」と語っていた。