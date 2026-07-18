40歳の選手は、アフリカ代表がスペインと0-0で引き分けた試合でヒーローとなり、テレビ局の呼びかけで大会のソーシャルメディアスターになった。そして今、名門クラブから契約オファーを受けたようだ。
getty
翻訳者：
彼は今大会の最大のヒーローの一人と見なされている！40歳の選手に新たな契約が待ち受けている
アルゼンチン放送局TyC Sportsの移籍専門家ゲルマン・ガルシア・グロヴァ氏によると、チリのコロ・コロがフリーのGKを獲得する意向だ。
ヴォジーニャは直近までポルトガル2部GDシャヴェスでプレーし、6月末に契約満了となった。同選手はすでにオファーを受け入れ、チリ屈指の名門でプレーすることに強い関心を示している。W杯期間中、彼はTyC Sportsの取材に「体調が整えばあと1〜2年はプロとして続けたい」と語っていた。
- (C)Getty Images
Instagramのアカウントが急成長：ヴォジーニャがヴィルツとムシアラを圧倒
カーボベルデとヴォジーニャはワールドカップで無敗のまま決勝トーナメントに進出した。スペイン戦で番狂わせを起こし、ウルグアイ戦とサウジアラビア戦は引き分けた。16強戦では前回王者のアルゼンチンに延長戦の末2－3で敗れた。
特にヴォジーニャの活躍は大会中に大きな話題となり、スペイン戦から約1か月後の7月18日時点ではフォロワーが2940万人に達した。 ドイツで人気の高いジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツのフォロワー数を合わせても1260万にとどまる。W杯開幕時は約5万人だった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。