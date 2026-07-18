アルゼンチン放送局TyC Sportsの移籍専門家ゲルマン・ガルシア・グロヴァ氏によると、チリのコロ・コロがフリーのGKを獲得する意向だ。

ヴォジーニャは直近までポルトガル2部GDシャヴェスでプレーし、6月末に契約満了となった。同選手はすでにオファーを受け入れ、チリ屈指の名門でプレーすることに強い関心を示している。W杯期間中、彼はTyC Sportsの取材に「体調が整えばあと1〜2年はプロとして続けたい」と語っていた。