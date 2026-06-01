「彼は今のキャリアを存分に楽しんでいるはずだ！」レナート・カールがバイエルンと代表での成功の秘訣を語る

フィンランド戦では、素早いコーナーキックでデニズ・ウンダフの先制点（34分）をアシストし、同選手への追加点（57分）も演出した。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は「彼は複数のポジションでプレーでき、将来的に非常に貴重な存在になる」と18歳の才能を称えた。

日曜日のマインツ戦では右サイドで先発し、チームメイトのジャマル・ムシアラ、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツと強力な攻撃トリオを形成した。 主将ヨシュア・キミッヒは「彼はまだ若い。今の時間を楽しみ、ピッチで自由にプレーすべきだ」と語り、さらに「自信を持ってボールを受け、リスクを冒し、シュートを打て」と助言した。

代表2試合目で途中出場したカールは「ピッチに立った瞬間から鳥肌が立った。国歌斉唱と自分のアシストは特別だった」と振り返り、「とても嬉しく、コーチ陣の信頼に感謝している」と語った。