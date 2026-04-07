後半開始直前に、サイドラインでドイツの最多優勝クラブの監督とレアル・マドリードのスター選手が顔を合わせ、二人は温かく抱擁を交わし、言葉を交わした。
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「彼は今のままでいるべきだと思う」：バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニオールをかばう
その場面について問われたコンパニは、試合終了後にPrime Videoで次のように語った。「彼とぶつかったのは今回が初めてだ。ヴィニは今のままのままでいいと思う。僕としては彼を全面的に支持している。相手が敵チームの選手かどうかは全く関係ない。」
ヴィニシウスは過去、ピッチ上での時に極めて挑発的な振る舞いにより、度々批判の的となってきた。相手選手や監督、さらには審判との口論、さらには敵チームのサポーター席の真前で勝利のポーズをとるといった行為は、この25歳の選手にとって時折見られる光景だ。
しかしコンパニによれば、「時には、他とは違うような選手が必要だ。我々にもそういう選手はいて、その選手たちの成功を喜んでいる。バイエルンでは、例えばフランク・リベリーがそうだった」とのことだ。
もちろん、ヴィニシウス・ジュニアに対する意見は人それぞれだが、ミュンヘンの指揮官は、対立が「一線を越えてはならない」ことを明確にした。「だからこそ、ヴィニには大きな敬意を払っている。もちろん、彼が我々の相手としてあまりに素晴らしいプレーをするのは望まないが、人間としての在り方は結果よりも優先される」と、このベルギー人監督は語った。
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コンパニは以前からヴィニシウスを擁護していた
コンパニーは、数週間前の人種差別をめぐる議論の際にも、すでにヴィニシウスに明確に肩入れし、彼への支持を表明していた。当時、ヴィニシウスはチャンピオンズリーグのレアル・マドリード対ベンフィカ戦で、相手選手のジャンルーカ・プレスティアーニから人種差別的な侮辱を受けたとされ、これを受けてコンパニーは記者会見で強い訴えを行った。
「ヴィニシウスの反応を見れば、それが演技であるはずがないことは明らかだ。それは感情的な反応であり、彼が審判のところへ行き、この大騒動の責任をすべて背負うことに何のメリットもない。 ヴィニシウスにそうする理由は何もない。しかし、彼はそうした。その瞬間、それが唯一正しいことだったからだ」と、この話題が持ち上がった際、ベルギー人選手は語った。
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クラマーはバイエルンに対し、ヴィニシウスの出場停止処分を招くよう勧めた
火曜日の夜のキックオフ前から、ヴィニシウスはPrime Videoの専門家パネルで話題になっていた。例えば、ワールドカップ優勝経験者のクリストフ・クラマーは、バイエルンの選手たちに、このブラジル人選手にイエローカードを出させ、アリアンツ・アレーナでの第2戦に出場できないようにすべきだと助言していた。
「チーム内では、『おい、あいつを第2戦に出場停止にさせなきゃ』って話になっているんじゃないかと思う」とクラマーは推測した。その背景には、もし第1戦でさらに警告を受けていたら（今シーズンのチャンピオンズリーグで3枚目のイエローカードとなる）、ヴィニシウスは来週水曜日にミュンヘンで行われる準々決勝第2戦に出場できなくなっていたという事情があった。しかし、そのような事態にはならなかった。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
時間
試合
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
4月22日（水）
20時45分
バイエル・レバークーゼン 対 FCバイエルン（DFBポカール）