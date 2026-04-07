「彼は今のままでいるべきだと思う」：バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニオールをかばう

その場面について問われたコンパニは、試合終了後にPrime Videoで次のように語った。「彼とぶつかったのは今回が初めてだ。ヴィニは今のままのままでいいと思う。僕としては彼を全面的に支持している。相手が敵チームの選手かどうかは全く関係ない。」

ヴィニシウスは過去、ピッチ上での時に極めて挑発的な振る舞いにより、度々批判の的となってきた。相手選手や監督、さらには審判との口論、さらには敵チームのサポーター席の真前で勝利のポーズをとるといった行為は、この25歳の選手にとって時折見られる光景だ。

しかしコンパニによれば、「時には、他とは違うような選手が必要だ。我々にもそういう選手はいて、その選手たちの成功を喜んでいる。バイエルンでは、例えばフランク・リベリーがそうだった」とのことだ。

もちろん、ヴィニシウス・ジュニアに対する意見は人それぞれだが、ミュンヘンの指揮官は、対立が「一線を越えてはならない」ことを明確にした。「だからこそ、ヴィニには大きな敬意を払っている。もちろん、彼が我々の相手としてあまりに素晴らしいプレーをするのは望まないが、人間としての在り方は結果よりも優先される」と、このベルギー人監督は語った。