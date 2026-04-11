これにより、ンディアエはバイエルンの若手起用路線を継承した。今季はすでに9人のクラブ育成選手がトップデビューしており、1月にガンビーノス・スターズ・アフリカから加入したンディアエもその流れに名を連ねた。10代でのトップ出場は注目に値する。

「怪我さえなければ、もっと早くチャンスを与えられていた」とスポーツディレクターのマックス・エベルはハンブルク戦後に語った。 ミュンヘン加入後の4か月で度重なる怪我に悩まされ、直近では関節包の損傷で3週間離脱していたが、エベルは「彼はこの試合にうまく入り込んでいた。緊張は全く感じられなかった」と語った。