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FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「彼は並外れた才能を持つ」：FCバイエルンのサプライズ移籍に、レオン・ゴレツカは大きな感銘を受けた。

ザンクト・パウリ 対 バイエルン
ザンクト・パウリ
バイエルン
ブンデスリーガ
レオン・ゴレツカ
B. Ndiaye

FCバイエルンで新人デビュー：バラ・サポコ・ンディアイが土曜日、ブンデスリーガ初出場を果たした。

18歳のMFは、アウェイで5-0と勝利したザンクト・パウリ戦で84分にジャマル・ムシアラに代わって出場し、ブンデスリーガデビューを飾った。

  • これにより、ンディアエはバイエルンの若手起用路線を継承した。今季はすでに9人のクラブ育成選手がトップデビューしており、1月にガンビーノス・スターズ・アフリカから加入したンディアエもその流れに名を連ねた。10代でのトップ出場は注目に値する。

    「怪我さえなければ、もっと早くチャンスを与えられていた」とスポーツディレクターのマックス・エベルはハンブルク戦後に語った。 ミュンヘン加入後の4か月で度重なる怪我に悩まされ、直近では関節包の損傷で3週間離脱していたが、エベルは「彼はこの試合にうまく入り込んでいた。緊張は全く感じられなかった」と語った。

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  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    ゴレツカ、ンディアイについて：「彼は今日、素晴らしいプレーを見せた」

    レオン・ゴレツカも、加入間もないチームメイトを高く評価している。今季得点王の彼はこう称えた。「彼は並外れた才能と人間性を持ち、常に感謝している」。若手を起用する采配については、ヴィンセント・コンパニー監督の勇気だと語った。 彼は今日素晴らしい仕事をした」

    土曜の試合でンディアイェに出場機会が回ってきたのは、コンパニ監督がレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ2連戦の合間に7人も入れ替えて主力に休息を与えたためだ。

    コンパニーは2月中旬、ンディアイについて「彼の個性に期待している。バイエルンユースの才能ある選手であることを示した。順調なスタートだ」と称賛していた。

  • バラ・サポコ・ンディアイェはFCバイエルンでトップチームのみプレーできる。

    ゼーベナー・シュトラーセでの中長期的な展望は不透明だ。現在、彼はトップチームでのみ出場可能で、規定によりリザーブでの実戦はできない。夏までの期限付き移籍で、ガンビノス・スターズとの契約は2027年まで残る。

    彼はジョイントベンチャー「レッド＆ゴールド・フットボール」を通じてミュンヘンに加入した最初の選手で、スポーツディレクターのマックス・エベルルは「バラはトップレベルに到達した最初の選手だ。環境に順応し、ヨーロッパのサッカーを学んでほしい」と語った。土曜日の試合で彼はさらに一歩前進し、ヨーロッパのサッカーを体感している。

  • FCバイエルンでは、これらの契約は2026年に満了する。

    選手ポジション年齢
    マヌエル・ノイアーゴールキーパー40歳
    スヴェン・ウルライヒゴールキーパー37歳
    ラファエル・ゲレイロディフェンダー32歳
    レオン・ゴレツカMF31歳
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