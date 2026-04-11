18歳のMFは、アウェイで5-0と勝利したザンクト・パウリ戦で84分にジャマル・ムシアラに代わって出場し、ブンデスリーガデビューを飾った。
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「彼は並外れた才能を持つ」：FCバイエルンのサプライズ移籍に、レオン・ゴレツカは大きな感銘を受けた。
これにより、ンディアエはバイエルンの若手起用路線を継承した。今季はすでに9人のクラブ育成選手がトップデビューしており、1月にガンビーノス・スターズ・アフリカから加入したンディアエもその流れに名を連ねた。10代でのトップ出場は注目に値する。
「怪我さえなければ、もっと早くチャンスを与えられていた」とスポーツディレクターのマックス・エベルはハンブルク戦後に語った。 ミュンヘン加入後の4か月で度重なる怪我に悩まされ、直近では関節包の損傷で3週間離脱していたが、エベルは「彼はこの試合にうまく入り込んでいた。緊張は全く感じられなかった」と語った。
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ゴレツカ、ンディアイについて：「彼は今日、素晴らしいプレーを見せた」
レオン・ゴレツカも、加入間もないチームメイトを高く評価している。今季得点王の彼はこう称えた。「彼は並外れた才能と人間性を持ち、常に感謝している」。若手を起用する采配については、ヴィンセント・コンパニー監督の勇気だと語った。 彼は今日素晴らしい仕事をした」
土曜の試合でンディアイェに出場機会が回ってきたのは、コンパニ監督がレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ2連戦の合間に7人も入れ替えて主力に休息を与えたためだ。
コンパニーは2月中旬、ンディアイについて「彼の個性に期待している。バイエルンユースの才能ある選手であることを示した。順調なスタートだ」と称賛していた。
バラ・サポコ・ンディアイェはFCバイエルンでトップチームのみプレーできる。
ゼーベナー・シュトラーセでの中長期的な展望は不透明だ。現在、彼はトップチームでのみ出場可能で、規定によりリザーブでの実戦はできない。夏までの期限付き移籍で、ガンビノス・スターズとの契約は2027年まで残る。
彼はジョイントベンチャー「レッド＆ゴールド・フットボール」を通じてミュンヘンに加入した最初の選手で、スポーツディレクターのマックス・エベルルは「バラはトップレベルに到達した最初の選手だ。環境に順応し、ヨーロッパのサッカーを学んでほしい」と語った。土曜日の試合で彼はさらに一歩前進し、ヨーロッパのサッカーを体感している。
FCバイエルンでは、これらの契約は2026年に満了する。
選手 ポジション 年齢 マヌエル・ノイアー ゴールキーパー 40歳 スヴェン・ウルライヒ ゴールキーパー 37歳 ラファエル・ゲレイロ ディフェンダー 32歳 レオン・ゴレツカ MF 31歳