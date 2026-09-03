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「彼は世界最高だ！」バイエルンのスター、ルイス・ディアスがチームメートのハリー・ケインを2026年バロンドール受賞候補として支持
カップ戦序盤の危機を乗り越える
バイエルン・ミュンヘンは、2部のオスナブリュックを4-1で下し、短時間ひやりとさせられる場面はあったものの、DFBポカール連覇への初戦を白星で飾った。コンパニ監督はケイン、ディアス、マイケル・オリーズ、ヨシュア・キミッヒを含む強力な先発メンバーを起用し、2.ブンデスリーガの相手を過小評価しなかった。
バイエルンは開始5分以内に先制を許した。守備の連係ミスを突いたロビン・マイスナーが、ヨナス・ウルビヒの頭上を破る30ヤードの見事なボレーシュートを決めた。
それでも、アウェーのバイエルンはすぐに落ち着きを取り戻した。13分後、ケインが自身も見事なボレーで同点弾を決め、順当な逆転劇の流れを作った。最終的にはトム・ビショフ、オリーズ、そして試合終盤のケインのPKで、2回戦進出を快適な形で決めた。
- Getty Images Sport
「彼は何でもできる」
カップ制覇後、ディアスはイングランド人のチームメートを絶賛した。コロンビア人ウインガーは、ケインの欠点のない総合力と、この1年で見せてきた驚異的な安定感を強調した。
「彼は間違いなく世界最高だ」とディアスは『ESPN』に語った。「昨季を通してそれを証明したし、ずっと前からそれを示してきた。正直、以前にも言ったように、彼は何でもできる。自分が彼をとても尊敬しているのは、何一つ間違ったことをしないように感じるからだ」
ディアスはさらに、ピッチ上でのケインの献身性も強調し、あらゆる局面で貢献しようとする姿勢に言及した。「彼はチームメートを生かし、走って、守って、ゴールを決める。そしてミドルシュートも決められる」と、元リヴァプールの選手は付け加えた。
歴史的な個人シーズン
イングランド代表の主将は、クラブと代表を合わせてわずか65試合で驚異の73ゴール8アシストを記録する圧巻のシーズンを送っており、ケインがこの競技における個人最高栄誉の有力候補であることに疑いの余地はない。
この見事な数字には、2026年ワールドカップでの6ゴールも含まれており、そこでケインはイングランドの3位フィニッシュに貢献した。さらに、ケインの総得点数は、2000年代以降におけるあらゆる選手の中でも2番目に優れた得点シーズンを示すものであり、上回るのは2011-12シーズンにバルセロナとアルゼンチン代表で82ゴールを挙げたリオネル・メッシの有名なシーズンだけである。
ディアスは、この歴史的な結果は最高の評価に値すると強く信じている。「彼のメンタリティーは信じられないほど素晴らしい」とディアスは締めくくった。「だから私にとって、彼はバロンドール受賞の主要候補の一人だ。彼がそれを掲げ、私たち全員が彼のために喜べることを願っている」
- AFP
国内で勢いを築く
ケインがすでに今季の初ゴールを記録している中、バイエルンは今週土曜日にブンデスリーガに戻り、圧倒的な内容での連勝を土台にさらに勢いを強めたいところだ。コンパニ監督率いるチームは、最近ドイツ1部復帰を決めたシャルケと対戦する予定となっている。
直近2試合で9ゴールを挙げているバイエルンは、DFBポカール2回戦の対戦相手が決まる前に、今週末もその破壊力ある攻撃の好調を維持したい考えだ。
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