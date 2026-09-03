バイエルン・ミュンヘンは、2部のオスナブリュックを4-1で下し、短時間ひやりとさせられる場面はあったものの、DFBポカール連覇への初戦を白星で飾った。コンパニ監督はケイン、ディアス、マイケル・オリーズ、ヨシュア・キミッヒを含む強力な先発メンバーを起用し、2.ブンデスリーガの相手を過小評価しなかった。

バイエルンは開始5分以内に先制を許した。守備の連係ミスを突いたロビン・マイスナーが、ヨナス・ウルビヒの頭上を破る30ヤードの見事なボレーシュートを決めた。

それでも、アウェーのバイエルンはすぐに落ち着きを取り戻した。13分後、ケインが自身も見事なボレーで同点弾を決め、順当な逆転劇の流れを作った。最終的にはトム・ビショフ、オリーズ、そして試合終盤のケインのPKで、2回戦進出を快適な形で決めた。



